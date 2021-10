Αθλητικά

Θεσσαλονίκη: Ξύλο σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου

Τραυματίστηκαν ποδοσφαιριστές από τα επεισόδια. Πως ξεκίνησε η ένταση.



Δύο τραυματίες ποδοσφαιριστές είναι ο απολογισμός επεισοδίων που σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο δημοτικό γήπεδο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, σε αγώνα για την δεύτερη κατηγορία του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Ο αγώνας ήταν μεταξύ των ομάδων Ρουβίκωνας - Αστραπή Δενδροπόταμου, ο οποίος διεκόπη όταν μετά από ένταση που υπήρξε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές ακολούθησε συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, αφορμή για να ανάψουν τα αίματα αποτέλεσε ένα σκληρό μαρκάρισμα παίκτη του Ηρακλή Θερμαϊκού σε αντίπαλο.

Τότε οι ποδοσφαιριστές της Αστραπής Δενδροποτάμου επιτέθηκαν σε εκείνον που έκανε το φάουλ αλλά και σε άλλους παίκτες του Ηρακλή Θερμαϊκού. Ακολούθησε σύρραξη εντός του αγωνιστικού χώρου αλλά και είσοδος των οπαδών της Αστραπής.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. ενώ και με τη συνδρομή των ψυχραιμότερων τα πνεύματα ηρέμησαν λίγα λεπτά αργότερα.

