Πολιτική

Άφιξη Αφγανών πολιτών στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα πραγματοποιεί την δέσμευσή της να παρέχει ανθρωπιστική στήριξη στους πολίτες του Αφγανιστάν που κινδυνεύουν.



Στην Αθήνα έφτασαν σήμερα, μέσω Τιφλίδας, 269 υπήκοοι Αφγανιστάν - στην πλειονότητά τους δικαστικοί - στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα και τα άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ να παρέχουν ανθρωπιστική στήριξη στους πολίτες του Αφγανιστάν που κινδυνεύουν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αναμένεται, εντός των επόμενων ωρών, ακόμη μία πτήση με 98 άτομα. Και οι 367 Αφγανοί πολίτες έρχονται στην Ελλάδα για προσωρινή φιλοξενία.

Την πτήση υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Πάτροκλος Γεωργιάδης, ο υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Ιωάννης Σφυράκης και η διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, Ευαγγελία Κτιστάκη.

Και οι 269 Αφγανοί πολίτες κατά την άφιξή τους, υποβλήθηκαν σε rapid test, καταγράφηκαν και μεταφέρθηκαν σε καταλύματα. Η μεταφορά στα διαμερίσματα πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του ΔΟΜ, ενώ η ασφαλής μετάβασή τους πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος – 8χρονη: Η εξαπάτηση της μάνας, η θεία και οι… βοηθοί της

Κιλκίς: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ηλικιωμένο

Δολοφονία στη Νέα Ερυθραία: “Καλά τους έκανα”, είπε ο δράστης