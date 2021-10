Κόσμος

Γαλλία: αυτοκτόνησε 14χρονη θύμα bullying

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαζική πορεία στη μνήμη της έφηβης που έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από ανελέητο bullying, όπως καταγγέλλει η οικογένειά της.

Μία 14χρονη από τη Γαλλία αυτοκτόνησε στις αρχές Οκτωβρίου, με το περιβάλλον της να κάνει λόγο για ανελέητο bullying επί δύο χρόνια. Η έρευνα για τα αίτια συνεχίζεται, ενώ ο αδελφός της Ντίνα αναφέρει ότι η κοπέλα δεχόταν προσβολές και στο σχολείο όπου την αποκαλούσαν «βρωμολεσβία» και «βρωμοαράβισσα».

Πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τον αδελφό της, η Ντίνα είχε πάει σε νέο σχολείο, όπου παρέα κοριτσιών «εκτόξευε» όλους τους παραπάνω χαρακτηρισμούς.

Όταν μάλιστα έκανε απόπειρα αυτοκτονίας τον περασμένο Μάρτιο και απέτυχε, έλαβε ένα γράμμα που έλεγε: «ελπίζουμε την επόμενη φορά να καταφέρεις να πεθάνεις». Αν και άλλαξε σχολείο και φαινόταν χαρούμενη στο νέο της περιβάλλον, συνάντησε στο κυλικείο που είναι κοινό σε πολλά σχολεία, της βασανίστριές της.

Στις 5 Οκτωβρίου η μητέρα της τη βρήκε νεκρή στο δωμάτιό της. Τώρα εξέδωσαν μια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι θα υποβάλουν μήνυση.

«Είναι σε εξέλιξη μία έρευνα, για την οποία δεν είμαστε ενήμεροι. Σύντομα θα υποβάλουμε μήνυση κατά των Χ αλλά και κατά του σχολείου που δεν έκανε τίποτα για την αδελφή μου. Δεν θα το δεχτούμε αυτό», ανέφερε ο αδελφός της στην ανακοίνωσή του.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, με τον εισαγγελέα να δηλώνει πως πρέπει να ξεκαθαριστεί το αν το bullying ήταν η αιτία της αυτοκτονίας της 14χρονης Ντίνα.

Την Τρίτη θα καταθέσει ο διευθυντής του σχολείου της.

Σήμερα έγινε στην πόλη Mulhouse «λευκή πορεία» στη μνήμη της Ντίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Νίκος Σαμπάνης: το θύμα των πυροβολισμών (εικόνες)

Δωρεάν εξετάσεις μαστού στον “Άγιο Σάββα”

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: “Κόκκινο” το ντέρμπι