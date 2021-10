Οικονομία

ΑΑΔΕ: φοροδιαφυγή μαμούθ μέσω διαδικτύου

Στη φάκα έξι εταιρείες για φοροδιαφυγή. Πάνω από το 50% του ποσού αφορά συνταξιούχο.

Μη έκδοση αποδείξεων, μη δήλωση εισοδημάτων, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ: αυτά είναι τα ευρήματα ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε έξι επιχειρήσεις που επιδίδονται κυρίως σε πωλήσεις μέσω Διαδικτύου. Η συνολική φοροδιαφυγή φτάνει τα 1,7 εκ. ευρώ, με πάνω από το 50% του ποσού αυτού να αφορά... συνταξιούχο.

Αναλυτικότερα:

Στην Θεσσαλονίκη, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων συνταξιούχου, προέκυψε για τις χρήσεις 2018 και 2019, η μη έκδοση 55.000 φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 950.000 ευρώ, για πωλήσεις μέσω Διαδικτύου.

Σε ατομική επιχείρησή εμπορίας προϊόντων μέσω διαδικτύου στην Αχαΐα, μετά από άνοιγμα λογαριασμών διαπιστώθηκε για τις χρήσεις 2016-2018, η μη έκδοση απροσδιόριστου πλήθους αποδείξεων λιανικής πώλησης, καθώς και η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. συνολικής αξίας 280.000 ευρώ.

Μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων επιχειρηματία στην Θεσσαλονίκη προέκυψε, κατά τις χρήσεις 2017 έως 2019, η μη έκδοση 6.500 φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 140.000 ευρώ από πωλήσεις μέσω Διαδικτύου.

Σε νησί του Ιονίου, μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων προσωπικής εταιρείας με αντικείμενο πωλήσεις μέσω Διαδικτύου προέκυψε, για τις χρήσεις 2016 έως 2019, η μη έκδοση 3.000 φορολογικών στοιχείων, καθώς και η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 125.000 ευρώ.

Ατομική επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία, με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο ρούχων, για τις χρήσεις 2016 έως 2019, κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων αρχείων, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προχωρήσει στην έκδοση 5 φορολογικών στοιχείων για πωλήσεις μέσω Διαδικτύου αξίας 110.000 ευρώ.

Μετά από επεξεργασία κατασχεμένων αρχείων επιχειρηματία στην Άρτα διαπιστώθηκε, για τις χρήσεις 2017 και 2018, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων καθώς και η ανακριβής υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 88.000 ευρώ από πωλήσεις μέσω Διαδικτύου.

