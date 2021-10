Κόσμος

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: εξιτήριο και συνάντηση με Μπάιντεν

Τα αποτελέσματα όλων των ιατρικών εξετάσεων ήταν εξαιρετικά και έτσι ο κ. Βαρθολομαίος θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα του.

Κανένας λόγος ανησυχίας δεν συντρέχει για την κατάσταση της υγείας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εκτίμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, λέγοντας ότι ο Παναγιώτατος αναμένεται ότι θα πάρει τη Δευτέρα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όπως σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος, τα αποτελέσματα όλων των ιατρικών εξετάσεων ήταν εξαιρετικά και έτσι ο κ. Βαρθολομαίος θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα του, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συναντήσεις με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο και τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«(Ο Πατριάρχης) είναι πολύ χαρούμενος. Ήθελε να βγει απόψε. Οι γιατροί του είπαν όχι Παναγιώτατε απόψε. Ήταν σαν το λιοντάρι στο κλουβί. Οπότε αύριο το πρωί θα τον έχουμε κοντά μας. Θα συνεχίσει κανονικότατα (το πρόγραμμα του) γιατί όπως σας είπα ο Πατριάρχης μας είναι καλά. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το πρόγραμμα το αυριανό θα γίνει κανονικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. (Θα γίνει) όλο το πρόγραμμα δεν έχουμε περικόψει κάτι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μετά την τέλεση της πρωινής λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισκέφτηκε μαζί με τον Μητροπολίτη Γερών Χαλκηδόνος Εμμανουήλ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Όπως είπε, το μεσημέρι συνάντησε έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο από αυτόν που είχε αντικρίσει το πρωί. «Ήταν ευδιάθετος, χαρούμενος, είχε χιούμορ και μάλιστα μας είπαν ότι ήθελε να φάει πράγματα που δεν τρώει ένας κλασικός ασθενής και ρωτήσαμε τους γιατρούς και μας είπαν ότι δεν είναι καθόλου ασθενής και μπορεί να φάει ότι θέλει», είπε ο κ. Ελπιδοφόρος.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναγνώρισε ότι πρέπει να κάνει μια καλύτερη διαχείριση της ενέργειας και του χρόνου του προκειμένου να φροντίζει την υγεία του. Όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «η θυσιαστική διάθεση του Πατριάρχη ώστε να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και στις προσδοκίες της θέσεως του τον κάνουν συχνά να παραμελεί την προσωπική του υγεία, αλλά πλέον δεν πρέπει να το κάνει αυτό και τον πείσαμε και νομίζω ότι το κατάλαβε».

Τέλος, ο κ. Ελπιδοφόρος απέδωσε τη νοσηλεία του Πατριάρχη στην υπερβολική κόπωση, λέγοντας ότι «ήταν η συσσώρευση της κόπωσης όλων αυτών των ημερών που προηγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη με τους εορτασμούς της τριακονταετίας της Πατριαρχίας του αλλά και των προηγούμενων ημερών όπου ταξίδεψε ο Πατριάρχης στην Ρώμη και σε άλλες πόλεις. Αυτό, όμως, που πραγματικά τον καταπόνησε ήταν το αεροπορικό ταξίδι και αμέσως μετά, όπως το κάνει συνήθως ο Πατριάρχης μας, ξεκίνησε το επίσημο πρόγραμμα του και αυτό τον κούρασε. Αυτή η κούραση του προξένησε αυτή την αδιαθεσία την Κυριακή το πρωί και έτσι για προληπτικούς λόγους μετακομίστηκε στο νοσοκομείο».

