Διάστημα - Γαλλία: εξελιγμένος στρατιωτικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά

Είναι ο πρώτος από έναν “αστερισμό δορυφόρων” που θα εκτοξεύσει η χώρα. Που και πως θα χρησιμεύσει στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Γαλλία έθεσε με επιτυχία σε τροχιά έναν εξελιγμένης τεχνολογίας στρατιωτικό δορυφόρο, ο οποίος θα βοηθήσει όλες τις ένοπλες δυνάμεις της σε όλο τον κόσμο -Αεροπορία, Ναυτικό και Στρατό- να επικοινωνούν γρήγορα και με ασφάλεια. Η εκτόξευση του δορυφόρου Syracuse 4A (Συρακούσες) έγινε την Κυριακή με ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 5 της Arianespace από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας στη Νότια Αμερική.

Τα τεθωρακισμένα Griffon και τα νέα υποβρύχια Suffren θα είναι ανάμεσα σε αυτά που θα εξυπηρετούνται από τον δορυφόρο. Τον Syracuse 4A θα ακολουθήσουν στο μέλλον δύο άλλοι δορυφόροι, που θα δημιουργήσουν έναν «αστερισμό» στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών.

Ο «έξυπνος» δορυφόρος, που έχει κατασκευαστεί από τη γαλλο-ιταλική αεροδιαστημική εταιρεία Thales Alenia Space (τον μεγαλύτερο κατασκευαστή δορυφόρων στην Ευρώπη), σε συνεργασία με την Airbus Defence and Space, ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες κυβερνο-άμυνας και κρυπτογράφησης δεδομένων. Μπορεί να επιτηρεί τι συμβαίνει γύρω του και να αλλάζει μόνος του θέση, προκειμένου να αποφύγει κάποια επίθεση από το έδαφος ή από το διάστημα. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, ειδική κεραία κατά πιθανών κακόβουλων παρεμβολών από τρίτους, καθώς και προστασία έναντι ηλεκτρο-μαγνητικών παλμών μετά από πυρηνική έκρηξη.

Το πρόγραμμα στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών Syracuse της Γαλλίας είχε ξεκινήσει το 1980 και μέχρι σήμερα είχαν αναπτυχθεί μεταξύ 1984-2015 τρεις γενιές δορυφόρων, ενώ τώρα άρχισε η ανάπτυξη της τέταρτης γενιάς. Οι εν λόγω δορυφόροι χειρίζονται όλες τις στρατιωτικές επικοινωνίες ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση στη Γαλλία και σε όλες τις γαλλικές μονάδες (σε ξηρά, θάλασσα και αέρα) στα ανά τον κόσμο θέατρα επιχειρήσεων. Παρέχουν μια αυτόνομη λύση στη Γαλλία για μεγάλης κλίμακας και μεγάλων αποστάσεων ασφαλείς στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες, προστατευμένες από ηλεκτρονικό πόλεμο.

Η Γαλλία δημιούργησε μια ξεχωριστή στρατιωτική διοίκηση διαστήματος το 2019, εν μέσω ανησυχιών ότι άλλες χώρες επενδύουν εκτεταμένα στη διαστημική τεχνολογία με στρατιωτικές εφαρμογές, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Φέτος τον Μάρτιο, ξεκίνησε τις πρώτες στρατιωτικές ασκήσεις της στο διάστημα για να ελέγξει τις δυνατότητές της να υπερασπίζεται τους δορυφόρους της από απειλές. Είναι η πρώτη φορά που οι ένοπλες δυνάμεις μιας ευρωπαϊκής χώρας κάνουν κάτι τέτοιο.

Η γαλλική κυβέρνηση, δια της υπουργού Άμυνας Φλοράνς Παρλί, έχει κατηγορήσει τη Ρωσία ότι κάνει κατασκοπεία μέσω δορυφόρων της, ενώ και το γραφείο του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν έχει αναφερθεί σε άλλα σχετικά περιστατικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι επενδύσεις στο γαλλικό διαστημικό πρόγραμμα αναμένεται να φθάσουν τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025, ποσό πάντως πολύ μικρότερο από εκείνο των ΗΠΑ ή της Κίνας.

