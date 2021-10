Κοινωνία

Πέραμα - Μαυροειδάκος: παράνομη η εντολή να σταματήσει η καταδίωξη (βίντεο)

Αποκαλύψεις μέσω ΑΝΤ1 για την εντολή να σταματήσει η καταδίωξη στο Πέραμα. Τι λέει για τις καταθέσεις αστυνομικών ο Στράτος Μαυροειδάκος.

Αποκαλύψεις για τα περί εντολής, στους αστυνομικούς που ενεπλάκησαν στο αιματηρό περιστατικό στο Πέραμα, να σταματήσουν την καταδίωξη, έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Ειδικών Φρουρών κ. Στράτος Μαυροειδάκος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τόνισε ότι υπάρχει κατάθεση συναδέλφων του ότι διαβίβασαν την εντολή "σταματήστε την καταδίωξη", κάτι που όπως είπε, είναι παράνομο. “Δεν υπάρχει αστυνομία στον κόσμο που να λέει "σταματήστε", δηλαδή τους αφήνουμε να φύγουν” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυροειδάκος.

Όπως είπε, επικαλούμενος και πάλι τις καταθέσεις αστυνομικών, διαβιβάστηκε εντολή Α100 για να σταματήσει η καταδίωξη. “Α100 επιχειρησιακά είναι ταξίαρχος της Άμεσης Δράσης” εξήγησε.

Σημείωσε δε ότι “κανένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ δεν έχει ακουστικό. Πώς θα ακούσουν με 180 χλμ και τις σειρήνες τους ασυρμάτους”.

Ο λόγος που η ΓΑΔΑ έδωσε εντολή να σταματήσει η καταδίωξη

Ποιος όμως είναι ο λόγος που οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έλαβαν εντολή από το Κέντρο Επιχειρήσεων να μην προβούν σε καταδίωξη;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μήνα πριν, στην περιοχή του Αιγάλεω, είχε σημειωθεί μια ακόμα καταδίωξη μηχανής, ο οδηγός του οποίου έχασε τον έλεγχο, έπεσε και έχασε τη ζωή του. Την επόμενη ημέρα, στις 21 Σεπτεμβρίου ένα μήνυμα εστάλη στους αστυνομικούς το οποίο ανέφερε το εξής: «Με αφορμή θανατηφόρο ατύχημα μοτοσικλετιστή που έλαβε χώρα χθες στην Αθήνα μετά από καταδίωξη του από αστυνομικούς, δεν θα ενεργούνται καταδιώξεις αν δεν έχει ενημερωθεί πρώτα το κέντρο Άμεσης Δράσης».

Στο περιστατικό στο Πέραμα, είχαν την ίδια εντολή και σύμφωνα με το MEGA, «τώρα μένει να απαντηθεί η σιωπή του κέντρου στις κλήσεις των ομάδων ΔΙΑΣ. Φαίνεται ότι η μια ομάδα ΔΙΑΣ σταμάτησε την καταδίωξη, αλλά μια άλλη ομάδα είναι αυτή που συνέχισε να ακολουθεί το κλεμμένο όχημα. Το κέντρο φαίνεται να άκουγε κανονικά εκείνη την ώρα, αν και θα φανεί αν υπήρχε κάποια παρεμβολή».

