Επίθεση σε τράπεζα για “αλληλεγγύη” (βίντεο)

Αναρχικοί επιτέθηκαν σε υποκατάστημα τράπεζας για αλληλεγγύη σε αναρχικούς που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία.

Επίθεση σε τράπεζα στην Κηφισίας, έκαναν άγνωστοι την νύχτα, όπως αναφέρουν σε ένδειξη “αλληλεγγύης” για τους δύο αναρχικούς που κάθονται στο εδώλιο του κατηγορούμενου για την δολοφονία ενός αλλοδαπού στα Εξάρχεια.

Όπως αναφέρουν σε μήνυμα που ανήρτησαν στο διαδίκτυο, μαζί με βίντεο από την επίθεση, «Το κράτος έχει πάρει από καιρό τις αποφάσεις του για το τι θέλει να κάνει με αυτούς που αγωνίζονται και όταν ο αγώνας που δίνουν είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντά του. Για αυτό και με μια δίκη στημένη σε ένα αβάσιμο κατηγορητήριο που άρχισε στις 13 Οκτώβρη και συνεχίζεται την Παρασκευή 29 Οκτώβρη, προσπαθεί να ρίξει μέχρι και ισόβια σε δύο αγωνιστές για ηθική και φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία. Εμείς όμως στεκόμαστε στο πλευρό όσων αγωνίζονται και θα κάνουμε ότι μπορούμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας».





