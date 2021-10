Αθλητικά

Ελασσόνα: Τρομακτικό ατύχημα με ανατροπή στην 5η Ανάβαση (βίντεο)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί!

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στην 5η Ανάβαση Ελασσόνας για το κύπελλο Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί!

Αμέσως η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος από το αυτοκίνητο χωρίς τραυματισμό.

Αμέσως οι θεατές, οι οποίοι κρατούσαν την ανάσα τους, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Πηγή: tirnavospress.gr

