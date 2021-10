Κοινωνία

Κορονοϊός: νέα μέτρα σε ισχύ - Τι αλλάζει στα κατάστηματα

Τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα για τον περιορισμό της πανδημίας. Πώς διαμορφώνεται το ωράριο σε σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα.

Στο ενάμιση μέτρο μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ.) ορίζεται από σήμερα η τήρηση αποστάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο, είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

Αυτό προβλέπει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 4919/24-10-21) και αφορά στα μέτρα κατά του κορονοϊού που ισχύουν από σήμερα Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Σύμφωνα με την απόφαση τα μέτρα που ισχύσουν για όλες τις δραστηριότητες είναι:

Χρήση προστατευτικής μάσκας: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών.

Τήρηση αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο.

μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών.

περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ' εφαρμογή των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: moh.gov.gr και www.moh.gov.gr.

Επιπλέον, με την κοινή υπουργική απόφαση καταργείται από σήμερα το προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας το οποίο ίσχυε για τα σούπερ μάρκετ και ήταν από τις 7:00 έως τις 21:30 και για τα εμπορικά που ήταν από τις 7:00 έως τις 21:00.

