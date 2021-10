Life

Γλυκά Νερά: η σχέση του πιλότου με 16χρονη και οι υποψίες της Καρολάιν (βίντεο)

Αποκαλύψεις στην εκπομπή “Το Πρωινό” για όσα είχε εκμυστηρευθεί η δολοφονημένη νεαρή μητέρα στην σύμβουλο ψυχικής υγείας. Τι δηλώνουν φίλοι της οικογένειας του συζυγοκτόνου.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, η άτυχη Καρολάιν είχε πει τον Ιανουάριο 2021 στην σύμβουλο ψυχικής υγείας, που έβλεπε μαζί με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, σε μια συνεδρία που κατάφεραν για λίγο να μείνουν μόνες, επειδή εκείνος ήθελε να είναι διαρκώς παρών, ότι υποψιαζόταν πως ο πιλότος είχε παράλληλη σχέση.

Η νεαρή μητέρα είχε πει στην σύμβουλο ψυχικής υγείας, όπως αναφέρεται και στην δικογραφία, σύμφωνα με την Κέλλυ Χεινοπώρου, πως γνώρισε την Καρολάιν, το Πάσχα του 2016 και λίγο καιρό μετά, τον Ιούλιο του 2016 ο πιλότος χώρισε από «αυτόν τον μεγάλο έρωτα του από τον χώρο της δουλειάς του».

Ακόμη, η κοπέλα είχε εκμυστηρευθεί στην σύμβολο ψυχικής υγείας, λίγους μήνες πριν από την δολοφονία της, ότι υποψιαζόταν πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είχε κάποια παράλληλη σχέση, καθώς έλειπε από το σπίτι της Κυριακές, παρότι δεν εργαζόταν εκείνες τις ημέρες.

Φίλοι της οικογένειας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου από την Αλόννησο, μίλησαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» και όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, σημειώνουν πως κανείς τους δεν πιστεύει ότι ο καθ΄ ομολογίαν του δολοφόνος είχε παράλληλη σχέση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «με την Καρολάιν ήταν παθιασμένος. Ερχόταν με το ελικόπτερο στο νησί μόνο και μόνο για να της φέρει μια ανθοδέσμη. Δεν θα σκότωνε μια γυναίκα για μια άλλη γυναίκα».

Άλλος φίλος του πιλότου είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως «ο Μπάμπης, στα 23 του, είχε επί ένα χρόνο σχέση με μια τότε 16χρονη κοπέλα. Τώρα η κοπέλα λέει ότι είναι ήταν τις καλύτερες σχέσεις που είχε ποτέ. Δεν ήταν χειριστικός ή πιεστικός, αλλά πολύ περιποιητικός. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα μπορούσε να σκοτώσει»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και μία φίλη της Καρολάιν, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως «τον τελευταίο χρόνο η Καρολάιν είχε απομακρυνθεί από εμάς ή μάλλον την είχε απομακρύνει από εμάς ο Μπάμπης και δεν μαθαίναμε νέα της. Αν η Καρολάιν ήξερε για εξωσυζυγική σχέση του Μπάμπη, δεν θα συμβιβαζόταν, δεν θα καθόταν μαζί του. Μπορεί για αυτό να ήθελε να φύγει από εκείνον».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό» με τις αποκαλύψεις και τις δηλώσεις των φίλων της οικογένειας του πιλότου και της άτυχης Καρολάιν, που δολοφονήθηκε στα Γλυκά Νερά:

