Κορονοϊός - Σκουρλέτης για σχολεία: η Κυβέρνηση είναι θεατής της διασποράς

Οι αναφορές στην διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία και τα "καρφιά" του για την αντιμετώπιση της Κυβέρνησης.

Στην διασπορά του κορονοϊού στις σχολικές μονάδες αναφέρθηκε με δήλωσή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνος Σκουρλέτης, αναφέροντας τα παρακάτω:

"Ενάμιση περίπου μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί όλης της χώρας έχουν σηκώσει ένα βάρος που δεν τους αντιστοιχεί, καθώς καλούνται να ελέγχουν την επιδημιολογική εικόνα των δηλώσεων self-test. Μια διαδικασία που πλέον όλοι αποδέχονται ότι είτε δεν γίνεται καν από μια κρίσιμη μάζα, είτε δεν γίνεται σωστά, είτε δεν είναι πάντα αξιόπιστα τα ίδια τα τεστ.

Την επιδημιολογική επιτήρηση όφειλε, με κυβερνητική απόφαση, να την είχε αναλάβει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας με συντεταγμένο τρόπο. Στην πράξη, όμως, ο ΕΟΔΥ εμφανίζεται για διενέργεια rapid test μόνο μετά από έκτακτα αιτήματα Δημάρχων και όταν πλέον η διασπορά παίρνει τον χαρακτήρα ανοικτής απειλής για την κοινότητα στην οποία βρίσκεται η σχολική μονάδα.

Επίσης, τα πρωτόκολλα που έχουν επιβληθεί από την κυβέρνηση όταν καταγράφεται κάποιο κρούσμα συνιστούν σημαντικό οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά, ενώ το κλείσιμο σχολικών μονάδων ή τμημάτων πλέον έχει καταστεί σχεδόν απαγορευτικό με το 50+1% που όρισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ασκούμενη προαναφερόμενη πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» στα σχολεία κοστίζει στην αναγκαία κοινωνική συνοχή, στην απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου και στη δημόσια υγεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καθημερινά, με τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, θα θέτει την ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την προστασία, όμως, της ανθρώπινης ζωής στον πυρήνα αυτής της διαδικασίας.

Με αυτό το σκεπτικό κρίνεται αναγκαίο:

Ο ΕΟΔΥ να αναλάβει, μέσω ειδικών κινητών και σταθερών κλιμακίων, την επιδημιολογική επιτήρηση όλων των σχολικών μονάδων σε εβδομαδιαία βάση και ειδικότερα άμεσα όλων των τμημάτων που καταγράφουν κρούσμα ή/και κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα. Έτσι θα υπάρχει πραγματική εικόνα της διασποράς της νόσου και μηδενική άμεση επιβάρυνση στους πολίτες

Tα πρωτόκολλα για το κλείσιμο τμημάτων και σχολικών μονάδων να γίνουν πολύ πιο ευέλικτα ώστε να προστατεύουν την εκπαιδευτική κοινότητα και όσους έρχονται σε επαφή μαζί της

Tα σχολεία να στελεχωθούν με επαρκές προσωπικό καθαριότητας και να τους παρασχεθεί η αναγκαία ποσότητα κατάλληλων μασκών, καθώς κι αυτό το βάρος έχει πέσει στο εκπαιδευτικό δυναμικό, όταν μαθητές δεν έχουν μαζί τους τον αναγκαίο αριθμό μασκών μέσα στην ημέρα

Oι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που ανήκουν στις ομάδες υψηλού υγειονομικού κινδύνου να έχουν όλη την αναγκαία μέριμνα ώστε να αποφεύγουν τον υψηλό κίνδυνο έκθεσης".