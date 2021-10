Life

“Άγριες Μέλισσες”: η ερωμένη του Δούκα και το άλλοθι (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας και μάθετε τα spoiler του Βαγγέλη Περρή για την συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Το πρώτο από τα τέσσερα συγκλονιστικά επεισόδια της εβδομάδας, της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», θα προβληθεί στις 22:00 της Δευτέρας.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο, που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο Ακύλας προσπαθεί να πείσει τον Δούκα να δεχτεί να καταθέσει στο δικαστήριο με ψεύτικο άλλοθι, υποστηρίζοντας ότι είχε ερωμένη και για αυτό προφασίστηκε ότι είχε συνάντηση με φίλους τους, την βραδιά που σκοτώθηκε ο Θέμελης.

Στην προσπάθεια του αυτή έχει αρωγούς τόσο την Μυρσίνη, όσο και τον Θανόπουλο, τον δικηγόρο του Δούκα Σεβαστού, με τον Δούκα να φαίνεται κάθετος ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο….

Ακόμη, σε ότι αφορά την συνέχεια της σειράς, ο Βαγγέλης Περρής έκανε spoiler για εξελίξεις που αφορούν την Δρόσω και τον Λευτέρη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Δούκας αρνείται την πρόταση του Ακύλα για νέο άλλοθι, αλλά η Μυρσίνη επιμένει και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια της Αντιγόνης. Η Ελένη με τη βοήθεια όλων στο χωριό προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες μέσα στην Εστία, αλλά η ξαφνική επίσκεψη του Ζάχου βάζει σε κίνδυνο το σχέδιό της. Η Κορίνα συγκρούεται με τη Ζωή καθώς είναι σίγουρη πως κάποιο από τα παιδιά του Δούκα είναι ο εραστής της. Ο Κυριάκος με την Ουρανία πάνε να επισκεφτούν τον Μπάμπη, αλλά τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Λάμπρος στριμώχνει το Βάϊο που αναγκάζεται να ομολογήσει. Ο Πέτρος συνεχίζει να ανακρίνει τον Σκαφά όταν μια αναπάντεχη εξέλιξη του ανατρέπει τα σχέδια.

