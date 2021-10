Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: ανησυχώ για την Θεσσαλονίκη

Τι ανέφερε η Αν. Υπ. Υγείας για την επιδημιλλογική κατάσταση στην βόρεια Ελλάδα και τι επεσήμανε για τον ρυθμό των εμβολιασμών.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα μας και τις ανάγκες που έχουν προκύψει και πρέπει να καλυφθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μίλησε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, «γίνεται προσπάθεια να φέρουμε συναδέλφους στο σύστημα Υγείας για να καλύψουμε τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβριο», εκφράζοντας και μεγάλη ανησυχία για την πορεία της πανδημίας τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως είναι αναγκαίο ένα υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού.

«Αυτό που πιστεύω ότι θα αλλάξει τα ποσοστά των ανεμβολίαστων είναι να μιλήσουμε για τα οφέλη του εμβολιασμού και μία κοινή φωνή από όλους», επισήμανε η κυρία Γκάγκα.

Αναφέρθηκε ακόμη και στις σε περιοχές που παρουσιάζουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, αναφέροντας πως η σωστή ενημέρωση θα φέρει και καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο.





