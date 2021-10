Life

“Το Πρωινό” - Ευστρατιάδης για Φιλιππίδη: δεν τον έχω άξιο για βιασμό (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης λέει ότι θα συνεργαζόταν ξανά με τον ηθοποιό, στον οποίο “ίσως όλοι αναγκαστούν να ζητήσουν συγγνώμη”. Τι λέει για τον “Κυνόδοντα” και τον Γιώργο Λάνθιμο.

«Δεν μου λέει τίποτα ο «Κυνόδοντας» του Λάνθιμου. Για να μπει ο ηθοποιός στο πλάνο έπρεπε να σκύψει. Εμένα δεν μου λέει κάτι η ταινία, όσες φορές και να την δω. Μπράβο του όμως για αυτό που έχει καταφέρει», είπε σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης.

Σε ότι αφορά τον Πέτρο Φιλιππίδη, είπε ότι «είναι άψογος, κύριος, χαμηλών τόνων και απορώ πως έκανε βιασμούς, εγώ δεν τον έχω άξιο να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά και πάλι… σιωπή και θα πει η Δικαιοσύνη».

«Ο βιασμός είναι κάτι που γίνεται χωρίς να υπάρχουν μάρτυρες», δήλωσε ο Όμηρος Ευστρατιάδης και συμπλήρωσε «αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, πώς καταδικάζεις τον άνθρωπο; Πώς τον βάζεις φυλακή; Αλλά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μένα από τον βιασμό. Για τον Φιλιππίδη δεν το πιστεύω ακόμη. Αλλά αν αποδειχθεί ότι το έκανε, να μείνει μέσα στην φυλακή».

Προσέθεσε πάντως ότι «πιστεύω ότι όλοι αυτοί που κατηγόρησαν τον Φιλιππίδη, θα ζητήσουν συγγνώμη που τον κατηγόρησαν», καταλήγοντας πως «Ο Φιλιππίδης παιδεύτηκε για να γίνει θιασάρχης και να γεμίζει το θέατρο. Εγώ θα συνεργαζόμουν και πάλι μαζί του».

