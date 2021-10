Πολιτική

Πέθανε η Φώφη Γεννηματά

Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Η κ. Γεννηματά είχε εισαχθεί στις 12 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο με ειλεό, όπου διαπιστώθηκε ότι η «βασική της νόσος», δηλαδή ο καρκίνος, επανεμφανίστηκε. Το βράδυ της Κυριακής η υγεία της επιβαρύνθηκε ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κώμα.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" αναφέρει: "Σήμερα 25/10/2021 και ώρα 12:04 μμ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους της".

Γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους της Αθήνας το 1964 και ήταν κόρη του Γιώργου Γεννηματά, ιδρυτικού μέλους και υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1987, ενώ το 1986, προτού αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο, διορίστηκε υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Σε ηλικία 51 ετών ήταν ήδη πρόωρα συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, κάτι για το οποίο έχει δεχτεί κριτική.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Πρώτος σύζυγος της Φώφης Γεννηματά ήταν ο Αλέξανδρος Ντέκας η εταιρεία του οποίου το 1994 ανέλαβε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. να υλοποιήσει το για πρώτη φορά συντασσόμενο ελληνικό κτηματολόγιο. Παντρεύτηκαν όταν η Φώφη ήταν 22 ετών και απέκτησαν μαζί μία κόρη. Ο δεύτερος σύζυγός της είναι ο Ανδρέας Τσούνης τον οποίο παντρεύτηκε το 2003. Μαζί απέκτησαν μια κόρη και έναν γιό.

Το 2008 διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της Φώφης Γεννηματά εξέφρασε μέσω Twitter ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Δυστυχώς πριν από λίγο απεβίωσε η @FofiGennimata μαχόμενη γενναία κατά της ασθένειας της. Τα θερμά μου Συλλυπητήρια στην οικογένεια της. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) October 25, 2021

