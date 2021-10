ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Φώφη Γεννηματά: ο καρκίνος, οι μάχες και η πολιτική καριέρα

Μητέρα, πολιτικός, μαχήτρια... Η ζωή γεμάτη δυσκολίες και η τραγική ειρωνία του θανάτου των γονιών της από καρκίνο.

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Στις 12 Οκτωβρίου 2021 εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς παρουσίασε υποτροπή η βασική της νόσος. Αυτή η είδηση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί ένα θερμό κύμα συμπαράστασης προς το πρόσωπό της.

Η μάχη της ξεκίνησε το 2008 όταν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού. Πάλεψε σκληρά και νίκησε αλλά ο καρκίνος χτύπησε ξανά την πόρτα της. Μάλιστα για τον αγώνα της είχε μιλήσει και δημόσια, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά της να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολίες.

Ποια ήταν η Φώφη Γεννηματά

Η Φώφη Γεννηματά γεννήθηκε στους Αμπελόκηπους της Αθήνας το 1964 και ήταν κόρη του Γιώργου Γεννηματά, ιδρυτικού μέλους και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος "έφυγε" επίσης από τη ζωή από καρκίνο, όπως και η μητέρα της Φώφης Γεννηματά.

Φοίτησε στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ' όπου αποφοίτησε το 1987, ενώ το 1986, προτού αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο, διορίστηκε υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Σε ηλικία 51 ετών ήταν ήδη πρόωρα συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος, κάτι για το οποίο έχει δεχτεί κριτική. Η σύνταξη αυτή ήταν σε αναστολή γιατί είχε την ιδιότητα της βουλευτή.

Είχε παντρευτεί δύο φορές και είχε τρία παιδιά. Πρώτος σύζυγος της Φώφης Γεννηματά ήταν ο Αλέξανδρος Ντέκας η εταιρεία του οποίου το 1994 ανέλαβε από την Κτηματολόγιο Α.Ε. να υλοποιήσει το για πρώτη φορά συντασσόμενο ελληνικό κτηματολόγιο. Παντρεύτηκαν όταν η Γεννηματά ήταν 22 ετών και απέκτησαν μαζί μία κόρη.

Ο δεύτερος σύζυγός της ήταν ο Ανδρέας Τσούνης τον οποίο παντρεύτηκε το 2003. Ο Α. Τσούνης είναι οδοντίατρος και εργαζόταν στο νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ερρίκος Ντυνάν από το οποίο παραιτήθηκε το 2014 τη χρονιά που αυτό πέρασε στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς. Μαζί απέκτησαν μια κόρη και έναν γιό.

Ξεχωριστή στιγμή για εκείνη ήταν η αποφοίτηση της κόρης της, Αιμιλίας, το 2019.

Την περίοδο 1982-87 συμμετείχε στη φοιτητική παράταξη ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ.

Το 2000, εξελέγη Βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα γραμματέας του Προεδρείου της Βουλής. Παρέμεινε στο αξίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002, όπου και ανέλαβε Υπερνομάρχης.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2012, εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Παρέμεινε έως τις 19 Μαΐου 2012. Στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, εξελέγη Βουλευτής Β΄ Αθηνών, θέση στην οποία παραμένει και σήμερα. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, επανεξελέγη στη Β' Αθηνών. Στις εκλογές του 2019, επανεξελέγη Βουλευτής, στην περιφέρεια Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών με το Κίνημα Αλλαγής.

Υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς

Το 2002 εξελέγη Υπερνομάρχης Αθηνών - Πειραιώς, θέση στην οποία επανεξελέγη το 2006. Την περίοδο 2003-07 διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Το 2007 παραιτήθηκε από την θέση της προέδρου της Υπερνομαρχίας, για να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, με απόφαση του Αρείου Πάγου που εξέτασε τη νομιμότητα της υποψηφιότητάς της, η Γεννηματά αποκλείστηκε από την εκλογική διαδικασία λόγω κωλύματος, καθώς δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις εκλογές κατά την προβλεπόμενη διάρκεια της θητείας της.

Κυβερνητικές θέσεις

Μετά τις εκλογές του 2009, επιλέχθηκε από τον τότε νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, για τη θέση της Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Οκτωβρίου 2009. Παρέμεινε έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, ανέλαβε Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παρέμεινε έως τις 11 Νοεμβρίου 2011.

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, ανέλαβε Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών. Στις 27 Μαρτίου 2012, παραιτήθηκε από το αξίωμα της Υπουργού, στην κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, για να αναλάβει Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Με τον ανασχηματισμό της 25ης Ιουνίου 2013 της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, επιλέχθηκε για το αξίωμα της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, θέση την οποία διατήρησε μέχρι τις επόμενες εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Τον Ιούνιο του 2015, εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 51,7%, διαδεχόμενη τον Ευάγγελο Βενιζέλο.

Στις 30 Αυγούστου 2015, ενόψει των βουλευτικών εκλογών, συμμετείχε στη δημιουργία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που σχηματίστηκε από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ), την Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ) και πλαισιώθηκε από διάφορες Κινήσεις Πολιτών στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του χώρου της σοσιαλδημοκρατίας και του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Τον Ιούλιο του 2017 η πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Φώφη Γεννηματά, από το βήμα του συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου κεντροαριστερού φορέα στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους. Το καλοκαίρι του 2017, ο Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του κόμματος Το Ποτάμι, αποφάσισε επίσης να συμμετάσχει στη δημιουργία του κόμματος.

Στις 12 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των εκλογών για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου κόμματος, μεταξύ εννέα υποψηφίων. Επειδή κανένας από τους υποψηφίους δεν κέρδισε την απαιτούμενη πλειοψηφία, διεξήχθη και δεύτερος γύρος μεταξύ της Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Νικητής αναδείχθηκε η Φώφη Γεννηματά, με 56,75% των ψήφων.

Στις 28 Νοεμβρίου 2017, ανακοινώθηκε το όνομα του Κινήματος Αλλαγής. Στις 2 Δεκεμβρίου 2017, ανακοινώθηκε το εξαμελές Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, αποτελούμενο από τους Σταύρο Θεοδωράκη, Νίκο Ανδρουλάκη, Γιώργο Καμίνη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, τον Γιώργο Παπανδρέου και την ίδια.

