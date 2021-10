Κοινωνία

Δολοφονία στο Αιγάλεω: Στην φυλακή ο μητροκτόνος

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την 53χρονη μητέρα του την περασμένη Τετάρτη στο σπίτι του θύματος στο Αιγάλεω, που σήμερα το πρωί βρέθηκε ενώπιον του 27ου τακτικού ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος δεν απολογήθηκε, τηρώντας το δικαίωμα σιωπής καθώς σύμφωνα με τους δικηγόρους του, βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του κατηγορούμενου, για τον εντολέα τους πρέπει να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που υπέβαλαν ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Ο 20χρονος , όπως επισημαίνουν, δεν έχει κατανοήσει την πράξη του και δεν είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 20χρονου που είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και κατοχής ναρκωτικών για ίδια χρήση.

