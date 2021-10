Κοινωνία

Δολοφονία στην Νέα Ερυθραία: Έρευνα για τις καταγγελίες και την στάση της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τισ καταγγελίες που έγιναν, γείτονες είχαν καλέσει την Αστυνομία όταν τον είδαν να πυροβολεί στην ταράτσα.

Παρέμβαση της δικαιοσύνης μετά τις καταγγελίες ότι οι αστυνομικές αρχές δεν ανταποκρίθηκαν σε κλήσεις που ενημέρωναν για παραβατική συμπεριφορά του 40χρονου που σκότωσε έναν 43χρονο και τραυμάτισε έναν ακόμα στην Νέα Ερυθραία.

Διενεργείται προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι έγιναν κλήσεις προς την Αστυνομία από τους γείτονες του 40χρονου και αν ναι γιατί οι Αρχές αδιαφόρησαν.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών αρχών που φέρονται ότι δεν ενήργησαν άμεσα, παρά τις κλήσεις που έκαναν λόγο για επικίνδυνο δράστη.

Οι γείτονες, σύμφωνα με τισ καταγγελίες που έκαναν, είχαν καλέσει την Αστυνομία όταν τον είδαν να πυροβολεί στην ταράτσα, την παραμονή του εγκλήματος, αλλά δεν πήγε περιπολικό στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Βακάλη για Φιλιππίδη και Λιγνάδη: το “βρίσιμο” και η... “αρρώστια” (βίντεο)

Γλυκά Νερά: η σχέση του πιλότου με 16χρονη και οι υποψίες της Καρολάιν (βίντεο)

Τροχαίο: τούμπαρε αυτοκίνητο με παιδιά (εικόνες)