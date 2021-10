Πολιτική

Σακελλαροπούλου: η Φώφη Γεννηματα ήταν μια γενναία γυναίκα

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ που έφυγε πρόωρα από την ζωή.

Σε μήνυμα της, λίγα λεπτά από την ανακοίνωση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρει:

«Αποχαιρετάμε την Φώφη Γεννηματά με βαθιά αισθήματα συγκίνησης. Μια γενναία γυναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο. Υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο βίο. Με μια ευγένεια ψυχής που θα λείψει σε όλους μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους δικούς της ανθρώπους. Ο πόνος τους αυτές τις δύσκολες ώρες είναι και δικός μας».

«Η Φώφη Γεννηματά υπηρέτησε την Παράταξή της και τον Δημόσιο Βίο εν γένει με υψηλό δημοκρατικό ήθος αλλά και με θαυμαστή αυταπάρνηση. Αιωνία η Μνήμη της» δήλωσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά.

«Αβάσταχτη οδύνη για τον άδικο και πρόωρο θάνατο της Φώφης Γεννηματά» σε μήνυμά του ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, σημειώνοντας πως «αφήνει πίσω της ένα παράδειγμα θάρρους και αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και πίστης σε ένα πιο δίκαιο κόσμο». Συγκεκριμένα, ο κ. Παπούλιας αναφέρει:

«Ήταν πολύ δύσκολο να συμφιλιωθούμε με την ιδέα της ευαλωτότητος μιας τόσο δυνατής και σπουδαίας γυναίκας. Είναι ακόμη πιο δύσκολο να δεχθούμε τώρα ότι δεν θα είναι εδώ για όλους. Αφήνει πίσω της ένα παράδειγμα θάρρους και αξιοπρέπειας, μαχητικότητας και πίστης σε ένα πιο δίκαιο κόσμο. Θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς της»?.

Για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά έκανε δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπητήρια και τονίζοντας ότι ήταν τιμή του που γνώρισε και συνεργάστηκε με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη Γεννηματα.

«Αποχαιρετούμε τη Φώφη Γεννηματά με σεβασμό στη συνεπή πορεία της, στην αξιοπρεπή πολιτική της διαδρομή, στη γενναιότητα με την οποία έδωσε την πιο δύσκολη μάχη της. Στην οικογένειά της εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου», ανέφερε στο συλλυπητήριο μήνυμα του για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.

«Όλοι στο χώρο μας αισθάνονται προσωπικά και πολιτικά μεγάλη θλίψη για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης. Ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε ακόμη, ότι «έφυγε από τη ζωή πολύ πρόωρα, όπως κι ο πατέρας της Γιώργος Γεννηματάς. H παρουσία τους στην πολιτική ζωή του τόπου χαρακτηρίστηκε από ευπρέπεια, σοβαρότητα και προσφορά».

Το "αντίο" των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκλονισμένος πληροφορήθηκε στη Σαουδική Αραβία όπου μόλις έφθασε για διήμερη επίσκεψη, τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τροποποιεί το πρόγραμμά του και θα επιστρέψει στην Αθήνα αύριο το βράδυ. Η περιοδεία του στα Δωδεκάνησα που ήταν προγραμματισμένη για Τετάρτη και Πέμπτη ακυρώνεται. Για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά θα ακολουθήσει γραπτή δήλωση του πρωθυπουργού». Επίσης, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου.

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει μεταξύ άλλων για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά ότι "η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της".

Σε δήλωση του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Φώφης Γεννηματά, πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, την οποία αποχαιρετώ με μεγάλο σεβασμό για την εντιμότητα της, αλλά και τη γενναιότητα με την οποία έδωσε τη μάχη για τη ζωή. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια της και τα μέλη του ΚΙΝΑΛ».

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Φώφης Γεννηματά. Έδωσε αυτή την μεγάλη μάχη με θάρρος και αξιοπρέπεια μέχρι την ύστατη στιγμή. Θα την θυμόμαστε με σεβασμό», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης σε δήλωση του αναφέρει «Ο θάνατος της Φώφης μας στέρησε έναν άνθρωπο που δεν περίσσευε στην Βουλή, μια γυναίκα που έβαζε φρένο στην άκρατη ανδροκρατία της πολιτικής σκηνής, μια ακόμα ελπίδα επικράτησης στο ευάλωτο της ύπαρξής μας. Προσωπικά, μετανιώνω που δεν προσπάθησα να την γνωρίσω όσο ήταν μαζί μας».

Το ΜέΡΑ25 αναφέρει σε ανακοίνωση του «Η Φώφη Γεννηματά έχασε τη Μεγάλη Μάχη, μια μάχη που την έδωσε γενναία. Το ΜέΡΑ25 την αποχαιρετά με σεβασμό».

