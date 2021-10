Πολιτική

Σαμαράς: Η Φώφη Γεννηματά ήταν έντιμη κι αγωνίστρια

Το συγκινητικό μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.



Για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά έκανε δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλληπητήρια.

Συγκεκριμένα στην δήλωση του ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει:

«Πόσο κρίμα! Μερικές φορές δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσεις αυτό που νοιώθεις. Το να αποχαιρετήσω την Φώφη Γεννηματά, μια νέα γυναίκα, μητέρα, σύζυγο, συμπατριώτισα κι άξια πολιτικό, μου είναι εξαιρετικά δύσκολο. Η Φώφη έφυγε από τη ζωή όπως έζησε τη ζωή: έντιμη κι αγωνίστρια! Ο πολιτικός κόσμος είναι πιο φτωχός. Στους οικείους της εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητήρια. Ήταν τιμή μου που γνώρισα και συνεργάστηκα με τον άνθρωπο και πολιτικό Φώφη Γεννηματα. Αιωνία της η μνήμη!».

