Τσίπρας: Η Φώφη Γεννηματά έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή

Το συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.



Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

"Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. Έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος.

Η απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συντρόφους της", έγραψε ο Αλ. Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 25, 2021

