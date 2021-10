Πολιτική

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: συγκλονισμένοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται τα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής. Τι αναφέρουν στα μηνύματα τους οι διεκδικητές της ηγεσίας του κόμματος.

Θλίψη επικρατεί στα στελέχη του Κινήματος Αλλαγής μετά από το άγγελμα του θανάτου της Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε εξαιρετικά πρόωρα από την ζωή, χάνοντας την μάχη με τον καρκίνο.

Στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί παγωμάρα και υπάρχουν μόνο δάκρυα για την Φώφη Γεννηματα, για την οποία όλοι εύχονταν και πολλοί πίστευαν ότι θα κερδίσει και αυτήν την μάχη και ότι σύντομα θα επέστρεφε και στην ενεργό πολιτική δράση.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά αναφέρει:

«Με ανείπωτη θλίψη, το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν την Πρόεδρό μας, Φώφη Γεννηματά. Αυτήν την ώρα, τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την απώλεια. Η Φώφη Γεννηματά συνδέθηκε με τον λαϊκό κόσμο, τους προοδευτικούς πολίτες, με όσους αγωνίζονται και ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία, μια καλύτερη Ελλάδα. Το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Παράταξη θα τιμήσουν και θα συνεχίσουν στο δρόμο της πολιτικής της παρακαταθήκης. Η Φώφη Γεννηματά ήταν μια αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Νωρίς το πρωί, οι έξι διεκδικητές για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ενημερώθηκαν ότι υπήρξε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της Φώφης Γεννηματά και πως το βράδυ που είχε περάσει ήταν εξαιρετικά δύσκολο

Σε μηνύματα τους οι διεκδικητές της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, στις εκλογές που έχουν δρομολογηθεί για τις 5 και 12 Δεκεμβρίου, δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

«Δεν βρίσκω λέξεις να εκφράσω τον σπαραγμό μου. Αντίο Φώφη μας!», έγραψε στο Twitter o Ανδρέας Λοβέρδος, υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Δεν βρίσκω λέξεις να εκφράσω τον σπαραγμό μου. Αντίο Φώφη μας! — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 25, 2021

Σε ανάρτηση του Παύλου Χρηστίδη, επί χρόνια στενού συνεργάτης της και επίσης υποψηφίου Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, αναφέρεται «Υπάρχουν κάποιες στιγμές που τα λόγια δεν έχουν νόημα. Ήσουν το φωτεινό χαμόγελο που ακούμπησε την ψυχή μας, ο οδηγός μας στα δύσκολα, ο φάρος μας στα σκοτάδια , ο Άνθρωπός μας.Σ ευχαριστώ για όλα όσα περάσαμε, για τα γέλια και τα ταξίδια μας. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου φεύγει σήμερα».

Σ ευχαριστώ για όλα όσα περάσαμε, για τα γέλια και τα ταξίδια μας.

Ένα κομμάτι της καρδιάς μου φεύγει σημερα. — Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) October 25, 2021

Σε δήλωσή του, ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής και υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει ότι «η Φώφη Γεννηματά έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της κερδίζοντας την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντιπάλων που στο πρόσωπό της έβλεπαν μια γενναία πολιτικό, με καθαρές και έντιμες θέσεις. Η Φώφη Γεννηματά πέρασε στην ιστορία. Αφήνοντας πίσω της μεγάλη προσφορά και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το Κίνημά μας, αλλά και μια δημιουργική, αξιοπρεπή και γεμάτη ήθος πορεία στη δημόσια ζωή της πατρίδας μας», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης και προσθέτει: «Η Φώφη Γεννηματά έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της κερδίζοντας την εκτίμηση και το σεβασμό φίλων και αντιπάλων που στο πρόσωπό της έβλεπαν μια γενναία πολιτικό, με καθαρές και έντιμες θέσεις που βρέθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ειδικά, για όλους εμάς που συμπορευτήκαμε μαζί της τα πιο δύσκολα χρόνια της Παράταξης, είναι μια ημέρα ανείπωτης θλίψης. Την αποχαιρετούμε με αγάπη. Η σκέψη μου σήμερα είναι στην οικογένειά της. Ελπίζω τα μηνύματα αγάπης και αναγνώρισης όλης της ελληνικής κοινωνίας να απαλύνουν έστω και λίγο τον πόνο τους».

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε πως η Φώφη Γεννηματά ήταν συντρόφισσα και φίλη του, ενώ ανακοίνωσε και πως αναστέλλει την προεκλογική του εκστρατεία για την προεδρεία του ΚΙΝΑΛ, γράφοντας «Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια της φίλης και συντρόφισσας Φώφης Γεννηματά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι με την οικογένειά της. Αναστέλλω την προεκλογική μου εκστρατεία».

Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια της φίλης και συντρόφισσας Φώφης Γεννηματά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι με την οικογένειά της. Αναστέλλω την προεκλογική μου εκστρατεία. — Pavlos Yeroulanos (@P_Yeroulanos) October 25, 2021

«Αδυνατώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι έφυγε από κοντά μας», αναφέρει σε ανάρτηση του ο έτερος υποψήφιος Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Χάρης Καστανίδης.

Αδυνατώ να συμβιβαστώ με την ιδέα ότι έφυγε από κοντά μας.

— Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) October 25, 2021

