Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)

Τα ψέματα, η Αφροδίτη και η Σελήνη στον Καρκίνο. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Στις 25 του μηνός θα είναι μία γλυκιά ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα για τα ζώδια στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας.

Η αστρολόγος τόνισε ότι «σήμερα και αύριο, η Αφροδίτη κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και πολλοί θα πρέπει να προσέχουν στις οικονομικές συναλλαγές και στον συναισθηματικό τομέα, μην γίνουν κάποια λάθη, επειδή θα ειπωθούν αρκετά ψέματα».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι «ο Άρης κάνει μια όψη με τον Δία που έφερε, όπως είδαμε, συμφωνίες και πρόοδο, σε θέματα που αφορούν την Ελλάδα, από μεθαύριο όμως ο Άρης περνάει στον Σκορπιό και εκεί να δούμε τι θα φέρει».

«Η Σελήνη από το μεσημέρι πάει στον Καρκίνο και μπορούμε να ασχοληθούμε με την οικογενειακή μας ζωή και την προσωπική μας περιουσία», σημείωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά η αστρολόγος ξεκίνησε να λέει τις αναλυτικές προβλέψεις της για όλα τα ζώδια, ωστόσο υπήρξε διακοπή της ενότητας, λόγω του έκτακτου δελτίου ειδήσεων και την ανακοίνωση του θανάτου της Φώφης Γεννηματά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

