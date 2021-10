Αθλητικά

Φώφη Γεννηματά: το “αντίο” των ομάδων

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο, ενώ μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά της στέλνουν εκπρόσωποι του αθλητικού κόσμου.

Θρήνος για τη Φώφη Γεννηματά, η οποία απεβίωσε σήμερα στις 12:04 στο Νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά. "Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει..." αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, δίνοντας γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει... — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 25, 2021

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε με τη σειρά της; τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, αλλά και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με την ασθένειά της. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της. — Panathinaikos BC (@paobcgr) October 25, 2021

Η ΠΑΕ ΑΕΚ χαρακτήρισε την Φώφη Γεννηματά "παράδειγμα για όλους σε ολόκληρη την διάρκεια της ζωής της".

