Life

Χοψονίδου - Σπανούλης: Λαχτάρα με το ατύχημα του παιδιού τους (εικόνες)

Οι πολύτεκνοι γονείς "λαχτάρισαν" με το ατύχημα του γιού τους. Τι έγραψε η Ολυμπία Χοψονίδου

Η Ολυμπία Χοψονίδου είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και συχνά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές της καθημερινότητας της.

Το μεσημέρι της Κυριακής η πρώην Σταρ Ελλάς και σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη γνωστοποίησε πως ο ένας από τους τρεις γιους της είχε ένα μικρό ατύχημα.

