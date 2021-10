Life

“The 2Night Show”: Γυναικεία υπόθεση η Δευτέρα

Μαζί με δύο εκλεκτές καλεσμένες θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» την αγαπημένη newscaster Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θυμάται την εποχή που εγκατέλειψε τη Σχολή Ιχθυοκαλλιέργειας και αποφάσισε να μπει στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πόσο διαφορετική είναι στην καθημερινότητά της, σε σχέση με αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές στη μικρή οθόνη, και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματά της σε κάθε άσχημη είδηση.

Επίσης, μοιράζεται μαζί μας τα παραλειπόμενα από τα Δελτία Ειδήσεων που πρόσφατα παρουσίασε, εκτός στούντιο, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Τέλος, αναφέρει πόσο ξεχασιάρα είναι και σε τι μπελάδες μπλέκει κάθε φορά που ξεχνά την τσάντα της στο σπίτι!

Στην παρέα του «The 2night Show» και η Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Η περσινή νικήτρια του «The Voice», που πλέον έχει υιοθετήσει το καλλιτεχνικό όνομα Joanne, μιλά για το μουσικό reality και εξηγεί ποιος «ευθύνεται», τελικά, για τη συμμετοχή της που την οδήγησε και στη νίκη.

Ποια είναι η σχέση της με την coach της, την Έλενα Παπαρίζου; Πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να συμμετάσχει στη Eurovision; Γιατί δεν φαντάζεται τον εαυτό της να τραγουδά ελληνικά τραγούδια στα μπουζούκια; Τέλος, η Joanne μιλά για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της και αποκαλύπτει με ποιον τρόπο το «The Voice» έγινε η αφορμή να βελτιωθεί η κατάστασή της.

To «The 2night Show» κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, στις 23:30.

