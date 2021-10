Οικονομία

Χρηματιστήριο: συνεδρίαση μόλις δύο ωρών

Με πολύωρη καθυστέρηση ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο.

Ξεκίνησε με πολύωρη καθυστέρηση η συνεδρίαση της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Στις 15:30 έγινε εφικτό να αρχίσει η σημερινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΕΧΑΕ Σωκράτη Λαζαρίδη, υπήρξε πρόβλημα εξαιτίας αναβάθμισης που έκανε η Cisco στο λειτουργικό σύστημα.

Το τεχνικό πρόβλημα αφορούσε στην αδυναμία μετάδοσης των δεδομένων από την ΕΧΑΕ προς τους παρόχους, πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης του συστήματος συναλλαγών.

Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί κανονικά καθώς αποφασίστηκε να μη δοθεί παράταση κι έτσι η συνεδρίαση θα κρατήσει μόλις δύο ώρες.

