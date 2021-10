Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αθήνα

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε η σεισμική δόνηση στην Αττική

Σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μέγεθιος του σεισμού, που καταγράφηκε στις 15:52, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ήταν 2,8 Ρίχτερ, ομως σχεδόν αμέσως το μέγεθος του αναθεωρήθηκε σε 2,9 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων, βορειοανατολικά από το κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Αμαρουσίου.