“Game Of Chefs” - Kitchen Battles με... παιδικά μενού (εικόνες)

Ποιος αρχηγός θα τα πάει καλύτερα, ποιον «ακούει» περισσότερο η ομάδα;

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 1η ομαδική δοκιμασία της εβδομάδας, η οποία είναι εμπνευσμένη από τα παιδικά μενού.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα διαλέξουν ο καθένας 4 άτομα από την ομάδα τους για να διασταυρώσουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την γκρι ομάδα(Λάντος) μαγειρεύουν οι Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Γιάννης Κουτεράνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου.

Για τη μπλε ομάδα (Μουρατίδης) μαγειρεύουν οι Δημήτρης Καΐσης, Διαμαντής Αναστασόπουλος, Ελένη Σκληρού και Βασίλης Σωκιανός.

Για τη χακί ομάδα (Κοντοβάς) μαγειρεύουν οι Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου, Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Ηλίας Σταμάτης Τεχάντα Καρακατσάνης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει το πιο ελκυστικό πιάτο για έναν μπουφέ που θα στηθεί σε παιδικό πάρτι γενεθλίων. Το πιάτο θα πρέπει να περιέχει 4 διαφορετικά finger food. Και επειδή στα παιδιά αρέσουν τα τυριά, για τη δημιουργία του πιάτου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ρεγκάτο και τριγωνάκια με γραβιέρα και κασέρι.

Αυτή τη φορά, τα πιάτα θα δοκιμάσουν 11 υπέροχα παιδιά από τα παιδικά χωριά SOS. Τα παιδικά χωριά SOS, εδώ και χρόνια, επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο καθώς έχουν σαν αποστολή τους τη φροντίδα και την προστασία των παιδιών.

Απόψε, τα παιδιά θα δοκιμάσουν τα πιάτα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια και θα κερδίσει την ασυλία.

Τι είναι το Ντοραγιάκι; Ποια ομάδα το περιλαμβάνει στο μενού της και ποιος κριτής δεν ξέρει τι είναι

Γιατί η Φωτεινή θέλει να μαγειρέψει στην 1η ομαδική δοκιμασία

Γιατί επιλέγει ο Βασίλης Μουρατίδης την Ελένη Σκληρού για αρχηγό και γιατί ο Άγγελος Λάντος τον Φραγκίσκο Μπαλαρίνη;

Ποια φόρμουλα θα ακολουθήσει ο Φραγκίσκος για την αρχηγία του;

Ποιον κριτή θα δικαιώσουν οι επιλογές για το μενού;

Θα μείνουν ικανοποιημένα τα παιδιά από τη δοκιμή των πιάτων; Τι δε θα τους αρέσει καθόλου;

Η ψηφοφορία θα εξελιχθεί σε ντέρμπι;

Το «Game Of Chefs» από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00

#GameOfChefsGR

