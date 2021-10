Κοινωνία

Καταδίωξη στο Πέραμα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 20χρονο

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον 20χρονο Ρομά. Ποιο ήταν το θανατηφόρο τραύμα.

Ο 20χρονος που σκοτώθηκε στο αιματηρό περιστατικό του Περάματος, από πυροβολισμούς αστυνομικών, μετά την καταδίωξη, έφερε δύο διαμπερή τραύματα στον θώρακα και την κοιλιά, σύμφωνα με την νεκροψία-νεκροτομή.

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως ο θάνατος, που ήταν ακαριαίος, προκλήθηκε από το διαμπερές τραύμα στον θώρακα.

Σημειώνεται, ότι οι επτά κατηγορούμενοι αστυνομικοί πρόκειται να απολογηθούν στον ανακριτή την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου.

