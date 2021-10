Πολιτική

Δένδιας: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου

Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Μνημόνιο κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, υπέγραψαν μετά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας (Elizabeth Truss).

«Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους μετά το Brexit και εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε εξωτερική πολιτική, άμυνα και ευρύ φάσμα άλλων τομέων» τονίζει σε ανάρτηση του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Υπέγραψα με την ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου @trussliz Μνημόνιο Κατανόησης για το Στρατηγικό Διμερές Πλαίσιο μεταξύ ????????. Ελλάδα & Ην. Βασίλειο ανοίγουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους μετά το Brexit & εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε εξ. πολιτική, άμυνα & ευρύ φάσμα άλλων τομέων. pic.twitter.com/XcCS9uKabH — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 25, 2021

Στη συνάντησή τους, Νίκος Δένδιας και Ελίζαμπεθ Τρας είχαν εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση με έμφαση στην ενίσχυση της ελληνοβρετανικής συνεργασίας στην ασφάλεια και στο εμπόριο, αναφέρεται σε προηγούμενη ανάρτηση. Εξετάστηκαν επίσης, όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Κυπριακό και στα Δυτικά Βαλκάνια.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, ο Νίκος Δένδιας συνάντησε και τη Βρετανίδα υπουργό αρμόδια για θέματα Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Αμερικής, Γουέντι Μόρτον (Wendy Morton). Συζήτησαν θέματα σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνεται σε ανάρτηση στο Twitter του υπουργείου Εξωτερικών.

Συναντήθηκα με τη νέα YΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου @trussliz στο Λονδίνο, με την οποία είχα εγκάρδια & παραγωγική συζήτηση με έμφαση στην ενίσχυση της ???????? συνεργασίας σε ασφάλεια & εμπόριο. Εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις σε Αν. Μεσόγειο, Κυπριακό & Δυτ. Βαλκάνια. pic.twitter.com/j28z1mFuUB

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 25, 2021

Δένδιας σε Έλληνες δημοσιογράφους: Η έξοδος του ΗΒ από την ΕΕ δεν σημαίνει ελάττωση των σχέσεων του με την Ελλάδα

«Υπογράψαμε μια ελληνοβρετανική συμφωνία που καλύπτει το σύνολο των τομέων: άμυνα, εμπόριο, μορφωτικές σχέσεις- οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί ό,τι είναι ενδιαφέρον για τις δύο χώρες» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στους Έλληνες ανταποκριτές στο Λονδίνο μετά τη συνάντηση που είχε με την Βρετανίδα ομόλογο του Ελίζαμπεθ Τρας σήμερα το πρωί στο Φόρειν Οφις.

«Αυτό το οποίο θα ήθελα να γίνει από εδώ και πέρα είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε ουσία σε αυτή την συμφωνία με το να την εφαρμόσουμε», σημείωσε ο κ. Δένδιας επισημαίνοντας παράλληλα ότι στόχος του είναι να αναπτυχθούν οι σχέσεις των δύο χωρών «ακόμη περισσότερο και να αποδείξουμε ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν σημαίνει με κανένα τρόπο ελάττωση των σχέσεων του με την Ελλάδα. Αντίθετα είναι μια ευκαιρία για στενότερες βαθύτερες ειλικρινέστερες διμερής σχέσεις».

