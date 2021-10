Πολιτική

Φώφη Γεννηματά – Γιώργος Παπανδρέου: Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο

Βαρύς ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Παπανδρέου προς τη Φώφη Γενημματά.

«Με τη Φώφη δεν ήμασταν μόνο συναγωνιστές. Μοιραστήκαμε πολλές χαρούμενες και πικρές στιγμές της ζωής και της πολιτικής. Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο», αναφέρει ο Γιώργος Παπανδρέου εξαίροντας τη μάχη που έδινε η Φώφη Γεννηματά.

«Η Φώφη Γεννηματά, πάλευε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την τελευταία στιγμή με απίστευτη γενναιότητα για την Παράταξη, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, όπως ο πατέρας και η μητέρα της», σημείωσε και τόνισε πως οφείλεται σεβασμός στη Φώφη Γεννηματά.

«Να εμπνευστούμε από την αξιοπρέπεια και τη σοβαρότητα που έδειξε η ίδια στη ζωή και την πολιτική της διαδρομή.

Τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Ανδρέα, την Αιμιλία, τον Γιώργο και την Κατερίνα».?

