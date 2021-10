Κοινωνία

Καθηγητής Γυμνασίου παρενοχλούσε μαθήτριες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα με την συμπεριφορά του.

Ρεπορτάζ: Γιάννης Αρβανίτης, Ευαγγελία Δεληγιάνη

Δεν το χωρά ανθρώπου νους αυτό που καταγγέλθηκε σε γυμνάσιο των νοτίων προαστίων της Αθήνας. Καθηγητής καταγγέλλεται ότι παρενόχλησε 12χρονη μαθήτρια της Α Γυμνασίου μέσα σε σχολική αίθουσα, όταν της ζήτησε να ξαπλώσει στο θρανίο και να βγάλει την μπλούζα της.

Η μαθήτρια έβαλε τις φωνές, βγήκε τρέχοντας από την αίθουσα, πήγε στο γραφείο του διευθυντή κι αποκάλυψε τα όσα πήγαν να γίνουν.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και οι γονείς του παιδιού.

Λίγο αργότερα ο εκπαιδευτικός εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα την ίδια μέρα μέλη του 15μελούς είχαν ενημερώσει τον διευθυντή για προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου καθηγητή.

Για τα πολύ ενοχλητικά σχόλια που, όπως καταγγέλλουν, δέχτηκαν μίλησαν στη Διεύθυνση του Σχολείου ακόμη τέσσερις μαθήτριες του σχολείου αποκαλύπτοντας πως ο 45χρονος δάσκαλός τους δεν είχε μείνει μόνο σε αυτά!

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Παιδείας και με απόφαση της υπουργού, ο εκπαιδευτικός τίθεται σε αργία.

Ο 45χρονος πρόκειται να δικαστεί στο Αυτόφωρο ενώ ερευνώνται οι καταγγελίες που προέκυψαν σε βάρος του από μαθήτριες του Σχολείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μαυροειδάκος: παράνομη η εντολή να σταματήσει η καταδίωξη (βίντεο)

Σαμαράς: Η Φώφη Γεννηματά ήταν έντιμη κι αγωνίστρια

Ελασσόνα: Τρομακτικό ατύχημα με ανατροπή στην 5η Ανάβαση (βίντεο)