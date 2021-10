Πολιτική

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: Λουλούδια και μαύρη κορδέλα στην είσοδο (εικόνες)

Βαρύ πένθος στο ΚΙΝΑΛ για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά.

Βαρύ είναι το κλίμα στα γραφεία του ΚΙΝΑΛ στη Χαριλάου Τρικούπη για τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά, η οποία "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην είσοδο των γραφείων υπάρχει μια ανθοδέσμη στη μνήμη της Προέδρου, ενώ έχουν τοποθετήσει και ένα μαύρο πανό να κρέμεται στον τοίχο του κτιρίου.

Εθνικό πένθος την Τετάρτη

Εθνικό πένθος κηρύσσεται, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά, η οποία "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 πμ στην Μητρόπολη Αθηνών. Στις 14:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών και αμέσως μετά η ταφή της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

