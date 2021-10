Πολιτισμός

Πέθανε ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος.

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου τoυ Νικηφόρου Αντωνόπουλου. Ο δημοσιογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, το βράδυ της Κυριακής

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει η ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημσιογράφου:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον συνάδελφο δημοσιογράφο Νικηφόρο Αντωνόπουλο, ο οποίος «έφυγε» χθες το βράδυ από τη ζωή, σε ηλικία 81 ετών.

Ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1963 στην εφημερίδα «ΑΥΓΗ», όπου παρέμεινε έως το 1967. Στη συνέχεια, εργάστηκε για περίπου ένα χρόνο στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» και αμέσως μετά στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», όπου παρέμεινε επί πολλά χρόνια, αρχικά ως ελεύθερος ρεπόρτερ και συντάκτης ύλης και το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας.

Διετέλεσε, επίσης, διευθυντής ειδήσεων και γενικός διευθυντής της τηλεόρασης της ΝΕΤ και διευθυντής της εφημ. «ΙΣΟΤΙΜΙΑ»

Εξελέγη στο 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ και διετέλεσε Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας την περίοδο 1995-1998.

Ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος ανήκε στην παλιά γενιά των δημοσιογράφων, που έζησαν τις αντιξοότητες του επαγγέλματος σε μία δύσκολη εποχή, η οποία χαρακτηριζόταν από έντονες πολιτικές συγκρούσεις. Ο ίδιος υπηρέτησε με πάθος και αφοσίωση τις ιδεολογικές του επιλογές στο χώρο της Αριστεράς και ταυτόχρονα την ενημέρωση. Καταξιώθηκε στο χώρο από νωρίς, για τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό του και τήρησε πιστά τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Εκ μέρους της ΕΣΗΕΑ, εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μαριαλένα, στα παιδιά και στους οικείους του και αποχαιρετούμε τον εκλεκτό συνάδελφο με οδύνη στο τελευταίο του ταξίδι.

Η πολιτική κηδεία του Νικηφόρου Αντωνόπουλου θα γίνει την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, στις 11 π.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

