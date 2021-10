Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν και πόσοι φορείς κορονοϊού, το προηγούμενο 24ώρο.

«Έκρηξη» καταγράφηκε την Δευτέρα στους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Δευτέρα 3.937 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.937 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 16 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα νέα κρούσματα, τα 710 καταγράφηκαν στην Αττική και τα 623 στην Θεσσαλονίκη, για την οποία κια πάλι την Δευτέρα, "έκρουσε τον κώδωνα" η Μίνα Γκάγκα.

Αυξημένες είναι οι νέες μολύνσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ενδεικτικά, επιβεβαιώθηκαν την Δευτέρα ακόμη 273 στην Λάρισα και 180 στην Μαγνησία. Στην Ημαθία διαγνώστηκαν ακόμη 164 φορείς του κορονοϊού, στην Πιερία ακόμη 133, ενώ τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαν και οι περιφερειακές ενότητες, Έβρου, Αχαΐας και Σερρών.

Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή των νεών κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

