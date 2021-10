Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 171 σημεία την Τρίτη

Αναλυτικά όλα τα σημεία στο οποία θα βρίσκονται τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΥ την Τρίτη.

Σε 171 σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται την Τρίτη τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ, για τη διενέργεια δωρεάν rapid test ανίχνευσης κορονοϊού, στον απόηχο του ιστορικού ρεκόρ κρουσμάτων που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (Δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, Άγιος Στέφανος, 09:00 -15:00 Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Αθηναίων, Σταθμός Μετρό “Σύνταγμα”, 09:00-20:00 Δ. Αγ. Βαρβάρας, Κουντουριώτη & Ελ. Βενιζέλου, Κόμβος, 09:00-15:00 Δ. Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Πολιτιστικό Κέντρο Κίμωνος & Παγκάλου, (απέναντι από Εκκλησία Αγίου Γεωργίου), 09:30-15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Αιτωλοακαρνανία, Παλιά Λαχαναγορά, οδός Αδαμαντίου Κοραή, Αγρίνιο 08:30-13:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό Γραφείο Αγίου Κωνσταντίνου, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 61, Αγρίνιο, 08:30-11:30 Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, 08:30-14:30 Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00 Άνδρος, ΚΥ Άνδρου, 09:00-17:00 Άνδρος, Μπατσί Άνδρου, 10:00-16:00 Αργολίδα, Αίθουσα Δανάη-Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00 Αργολίδα, Κοινοτικό Γραφείο Μαλαντρενίου, Μαλαντρένι, 10:00-12:00 Αργολίδα, Πλατεία Σχινοχωρίου, Σχινοχώρι. 12:30-14:30 Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-14:00 Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-13:00 Αρκαδία, Μεγαλόπολη (πλατεία), 9:30-13:30 Αρκαδία, Άγιος Πέτρος (πλατεία), 9:00-11:00 Αρκαδία, Άγιος Ανδρέας (πλατεία), 12:30-15:00 Αρκαδία, Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος, 12:30-15:00 28. Άρτα, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-13:00 Άρτα, Δημαρχείο Άρτας, 08:00-14:30 Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ρήγα Φεραίου 58, 08:30-20:30 Αχαΐα, Πάτρα, πλατεία Ελευθερίας, 09:00-14:30 Αχαΐα, Αίγιο, Κέντρο Υγείας Αιγίου, Οίκημα Μάνας και Παιδί,09:00-15:00 Αχαΐα, Άρλα, κοινοτικό γραφείο Άρλας, 09:00-14:30 Βοιωτία, Κέντρο Υγείας Θήβας,09.00-15.00 Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο στη Δόμβραινα,09.00-11.30 Βοιωτία, Κοινοτικό Κατάστημα στα Χώστια,12.00-14.00 Βοιωτία, Κοινοτικό Κατάστημα στο Νεοχώρι,09.00-11.30 Βοιωτία, Κοινοτικό Κατάστημα στο Μαυρομάτι,12.00-14.00 Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 08:30-15:30 Γρεβενά, Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00 Δράμα, Κέντρο Ενημέρωσης Δράμας, πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14.00 Δράμα, Κοινότητα Χαριτωμένης, 09:00- 13:30 Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Έβρος, Κοινότητα Νίψας , 10:00-13:00 Έβρος, Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Δερείου, 11:00-13:30 Έβρος, Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, Σουλίου 2, 09:00-14:00 Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:00 - 16.00 Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00 Έβρος, Οικισμός Προφήτη Ηλία, Σαμοθράκη, 10:30 - 14:00 Εύβοια, ΚΤΕΛ Χαλκίδας, 09.00- 15.00 Εύβοια, Π.Ι. Λουκισίων, 09.30- 12.00 Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμένας , Αίθουσα ΟΛΝΕ , 08:00 - 14:00 Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου,08.00-13.00 Ζάκυνθος, Κέντρο Υγείας (Πρώην ΙΚΑ), 09:00-15:00 Ηλεία, Αμαλιάδα, Δημαρχείο, 09:00-14:30 Ηλεία, Κάστρο, Κοινοτικό Γραφείο, 09:00-14:30 Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία - πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Ημαθία, Μελίκη Αλεξάνδρειας, Κοινοτικό Κατάστημα Μελικης , 09:00-15:00 Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00 Ημαθία, Κοινότητα Μαρίνας Νάουσας, Κοινοτικό Κατάστημα Μαρίνας 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00 Ηράκλειο, ISOBOX - Προαύλιος χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:000-15:00 Ηράκλειο, Γαρίπα, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 09:00-10:00 Ηράκλειο, Δραπέτι, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 11:00-12:00 Ηράκλειο, Πάρτιρα, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 12:30-13:30 Ηράκλειο, Καλό χωριό, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 14:00-14:30 Ηράκλειο, Γάσι, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 09:00-10:00 Ηράκλειο, Άνω Πουλιά, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 11:00-11:30 Ηράκλειο, Κάτω Πουλιά, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 12:30-13:30 Ηράκλειο, Λευκοχώρι, Δ. Μινώα-Πεδιάδος, 14:00-14:30 Ηράκλειο, Μελέσσες, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, 08:30-09:30 Ηράκλειο, Καταλαγάρι, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, 11:30-12:30 Θάσος, Κ.Υ. Πρίνου, 08:00-14:00 Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 0900-17:00 Θεσπρωτία, Παραμυθιά, 10:00-14:00 Ικαρία, Κ.Υ Ευδήλου, 09:00-16:00 Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00 Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00 Ιωάννινα, Ζωοδόχος Δήμου Ζίτσας, Πνευματικό Κέντρο, 11.00-13.0 Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30 Καβάλα, Νομαρχία Καβάλας, 09:00-15:00 Καβάλα, ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης 10:00-14:30 Κάλυμνος, Κεντρικός Λιμένας, 09:00-17:00 Λέρος, Δημοτικό κτίριο Δόνα, 09:00-15:00 Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00-14:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας (Πλατεία Ελευθερίας),08:00-16:00 Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρώων Πολυτεχνείου 12, 10:00-14:00 Καστοριά, Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Καστοριά, Άργος Ορεστικό, 09:30 - 11:30 Κέρκυρα, Ιατροχειρουργική Εταιρεία, Σκαραμαγκά 4, 09.00-14.00 Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09.00-17.00 Κεφαλληνία, Πλατεία Βαλλιάνου 4, Αργοστόλι, 08:00 - 16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00 Κιλκίς, Βαλτοτόπι, Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-12:00 Κιλκίς, Ρύζια, Αγροτικό Ιατρείο, 1300-14:00 Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00 Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 5Α, 08:15- 15:30 Κοζάνη, Ξηρολίμνη Κοζάνης 10:00- 12:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, Πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-13:00 Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κιάτου, Γ. Γεννηματά 2, 09:30-13:30 Κως, οδός Υγείας, παιδική χαρά Πασανικολάκη, 8:30-15:00 Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00-16:00 Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 8:30-15:30 Λακωνία, Νοσοκομείο Μολάων, 09:30-13:30 Λάρισα, Κεντρική Πλατεία / Μπροστά στο Δημαρχείο, 8:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 8:00-15:30 Λάρισα, Δημοτικό Ωδείο / Αίθριο 8:00-15:30 Λάρισα, Πλατεία Αγιάς / Δίπλα από τα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου 09:00-12:00 Λάρισα, Φάρσαλα / Είσοδος Δημαρχείου 09:00-12:00 Λάρισα. ΚΤΕΛ 08:00-15:30 Λάρισα, Δημαρχείο Μακρυχωρίου 09:00-12:00 Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00 - 17:00 Λασίθι, Δημαρχείο Ιεράπετρας, 10:00 - 14:00 Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης,08:30-15:45 Λέσβος, Πλατεία Άντισσας ,10:00-14:00 Λευκάδα, ΚΑΠΗ, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:30 Λευκάδα, Διοικητήριο Λευκάδας, Φιλοσόφων 1, 10:00-11:00 Λήμνος, Παλαιό Θυρωρείο - Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου, Ηφαίστου 1, 08:45 - 14:45 Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:00-16:00 Μαγνησία, Παραλία Βόλου, έναντι Πανεπιστημίου, 08:00-14:00 Μαγνησία, Μεταξουργείο, Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη 08:00- 14:00 Μαγνησία, Τρίκερι, Κεντρική Πλατεία, 10:00 - 13:00 Μαγνησία, Ανάβρα, Κεντρική Πλατεία, 09:30-13:00 Μεσσηνία, Καλαμάτα - Αίθουσα "Αλέξ. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αντικάλαμος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 09:00- 12:00. Μεσσηνία, Κυπαρισσία, Isobox Νοσοκομείου, 09:30 - 14:30. Μεσσηνία, Πύλος, Isobox Κέντρου Υγείας. 09:30 - 14:30. Μεσσηνία, Μεσσήνη, Αίθουσα ΚΑΠΗ Δήμου. 08:30 -15:00. Νάξος, Εκκλησία Αγίου Νικόδημου, Χώρα, 7:30-14:30 Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:30 Ξάνθη, Περιφερειακό Ιατρείο Γενισέας, Γενισέα, 10:00-13:00 Πάρος, Πλατεία Νάουσας, 09:00-15:00 Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο, Πάτμιον, 08:00-16:00 Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, 08:00-16:00 Πέλλα, Ξενιτίδειο Αριδαίας, Λεωφόρος Ξενιτίδη 7, 10:00-14:00 Πιερία, Drive Through Ανδρομάχη, Κατερίνη, 08:00-14:30 Πιερία, Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, 09:00-14:00 Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09.00-17.00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν Αγ. Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00 Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν Αγ. Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00 Ροδόπη, Δημοτικό κτίριο Βενιζέλου , Βενιζέλου 51, Κομοτηνή, 09:00-14:00 Ροδόπη, Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου και Συμεωνίδη, 10:00-15:00 Ροδόπη, Σάπες, 09:00-14:00 Ρόδος, Πλατεία Δημαρχείο Αφάντου, 09:00-14:30 Ρόδος, Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 08:30-15:00 Σάμος, Isobox Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου 08:00-14:00 Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου 08:30-14:0» Σάμος, Πλατεία Πυθαγόρα 09:00-13:00 Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30 Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου 08:00 - 14:30 Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας 9:00-15:00 Τήνος, Κ.Υ. Τήνου 09:00 - 17:00 Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού, 07:30-13:30 Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας, 08:00-11:00 Τρίκαλα, Πλατεία Αύρας Καλαμπάκα, 11:30-12:30 Τρίκαλα, Ε' ΚΑΠΗ Τρικάλων, 11:00-15:30 Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Φθιώτιδα, Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Λειανοκλαδίου, Κεντρική Πλατεία, Δήμος Λαμιέων, 11:30-13:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Λουτρών Υπάτης, Κεντρική Πλατεία, Δήμος Λαμιέων, 09:00-11:00 Φθιώτιδα, Δ.Ε. Αμφίκλειας, Πολιτιστικό Κέντρο, Δήμος Αμφίκλειας, 09:00-12:00 Φθιώτιδα, Κοινότητα Βελίτσας (Άνω Τιθορέα), Κοινοτικό Κατάστημα, Δήμος Αμφίκλειας, 12:30-14:00 Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 07:30-14:30 Φωκίδα, Άμφισσα, Πνευματικό Κέντρο,08.00-14.00 Φωκίδα, Γραβιά, Πνευματικό Κέντρο,09.00-13.00 Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30 Χαλκιδική, Παλαιοχώρα , Δημοτικό Κατάστημα Ζερβοχωρίων 09:00 - 15:00 Χανιά, Αίθριο Δημαρχείου Χανίων, 09:00-14:30 Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη, 09:30-14:00 Χίος, Πλατεία Βουνακίου, 08:30-14:00

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

