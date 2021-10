Κοινωνία

Ρομά έκλεισαν την Κορίνθου - Πατρών για τον θάνατο του 20χρονου (εικόνες)

Ρομά έκλεισαν την Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών και καίνε λάστιχα. Διαμαρτύρονται για τη φονική καταδίωξη στο Πέραμα.

Συγκέντρωση στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος του Ζευγολατιού πραγματοποιούν Ρομά, που διαμαρτύρονται για τη φονική καταδίωξη στο Πέραμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί από τις σφαίρες αστυνομικών ένας 20χρονος.

Οι Ρομά βρίσκονται στο 96ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, που έχει αποκλειστεί και στα δύο ρεύματα, ανάβουν φωτιές και καίνε λάστιχα.

Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στο 105ο χιλιόμετρο για όσους έρχονται από το ρεύμα της Πάτρας και στο 84ο για όσους ταξιδεύουν στο ρεύμα προς Πάτρα.

Πηγή: korinthostv.gr

