Συμμορία ανηλίκων με δράση γύρω από την Πανεπιστημιούπολη (εικόνες)

Τα μέλη της ομάδας φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες ή μπλούζες.

Εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις ληστειών, επίθεση σε βάρος αστυνομικών, επίθεση σε οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας και 2 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πλησίον σχολικών συγκροτημάτων.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, συμμορία ανηλίκων που διέπραττε ληστείες σε βάρος νεαρών ατόμων με ιδιαίτερη σκληρότητα, ενώ παράλληλα προέβαινε και σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ανωτέρω Υπηρεσίας, που πραγματοποιήθηκε την 22-10-2021, με σκοπό την αποδόμηση της συμμορίας και τον τερματισμό της εγκληματική της δράσης, συνελήφθησαν 2 ενήλικοι και 10 ανήλικοι, μέλη της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων και για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν ανήλικο μέλος που είναι προσωρινά κρατούμενος και δύο έτερα μέλη που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η ανωτέρω ομάδα, με την ονομασία «Strassenbande» (συμμορία του δρόμου), αποτελούνταν κυρίως από ανήλικα μέλη και δραστηριοποιούνταν στις περιοχές Καισαριανής-Ζωγράφου-Βύρωνα, στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, αλλά και πλησίον σχολείων της Καισαριανής και του Βύρωνα.

Τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν σε επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων με σκοπό τη ληστεία αλλά και την πρόκληση σωματικών βλαβών, σε επιθέσεις σε άλλες οργανωμένες ομάδες διπλανών περιοχών, στην πρόκληση φθορών σε ιδιωτικά κτίρια και δημόσια μεταφορικά μέσα, ενώ παράλληλα προέβαιναν και σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι.

Τα μέλη της συμμορίας χαρακτηρίζονταν από την ένδυση και τον τρόπο επίθεσης. Συγκεκριμένα τα μέλη της ομάδας φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κουκούλες ή μπλούζες.

Ως προς τον τρόπο δράσης επιτίθονταν κυρίως με ρόπαλα και μαχαίρια, αφαιρώντας από τα θύματα προσωπικά τους αντικείμενα και προκαλώντας τους σωματικές βλάβες. Επίσης και με σκοπό την επίδειξη ισχύος αφαιρούσαν από τα θύματά τους, τα ενδύματα.

Στο εύρος της εγκληματικής της δράσης, η εν λόγω συμμορία είχε αντιπαλότητα με έτερη ομάδα ανηλίκων που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Ζωγράφου και συχνά πραγματοποιούσαν συντονισμένες εφορμήσεις σε σημεία της περιοχής του Ζωγράφου, με σκοπό την πρόκληση και την επίδειξη ισχύος.

Οι επιθέσεις τους πάντα στόχευαν στην αριθμητική υπεροχή των ιδίων για να εξασφαλισθεί το αποτέλεσμα, ενώ έφεραν πάνω τους πλήθος αιχμηρών αντικειμένων.

Η εγκληματική δράση της συμμορίας εκτείνονταν και σε ληστείες σε βάρος διανομέων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάνοντας εικονικές παραγγελίες και αιφνιδιάζοντας τους διανομείς, από τους οποίους αφαιρούσαν χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και το περιεχόμενο της παραγγελίας.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις ληστειών, επίθεση σε βάρος αστυνομικών, επίθεση σε οχήματα δημοτικής συγκοινωνίας, και 2 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πλησίον σχολικών συγκροτημάτων στις περιοχές Βύρωνα και Καισαριανή.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αεροβόλο όπλο,

ρόπαλο,

3 πεταλούδες-σουγιάδες,

θραύστης τζαμιών,

2 οχήματα,

μοτοσυκλέτα,

7 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των (70) ευρώ

Η πλειοψηφία των μελών της συμμορίας έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

