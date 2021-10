Κόσμος

Τέξας: παιδιά ζούσαν για μήνες με τον νεκρό αδελφό τους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φρίκη προκαλεί η υπόθεση εγκατάλειψης τριών μικρών παιδιών με τον τέταρτο αδελφό τους νεκρό επί μήνες στο ίδιο σπίτι.

Τρία παιδιά βρέθηκαν "εγκαταλελειμμένα" εδώ και μήνες από τους γονείς τους χθες στο Χιούστον, στις ΗΠΑ, σε ένα διαμέρισμα όπου βρισκόταν επίσης η σορός ενός τέταρτου παιδιού, ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός σερίφης.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως εντόπισε χθες το βράδυ τη μητέρα των παιδιών και τον σύντροφό της. Οι δυο τους έδωσαν κατάθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.

Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η αστυνομία θεωρεί πως οι γονείς «δεν διέμεναν στο διαμέρισμα εδώ και αρκετούς μήνες», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο σερίφης της κομητείας Χάρις, που περιλαμβάνει το Χιούστον.

Το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί, ένα αγόρι 15 ετών, ενημέρωσε την αστυνομία ότι «ο αδελφός του ηλικίας 9 ετών είχε πεθάνει εδώ και έναν χρόνο και η σορός του βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο», περιέγραψε ο σερίφης Εντ Γκονζάλες.

Η κατάσταση είναι «φρικτή, τραγική» για αυτά τα τρία παιδιά που «ζούσαν σε άθλιες συνθήκες», πρόσθεσε ο σερίφης κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου.

Ο μεγαλύτερος αδελφός «έκανε ό,τι μπορούσε για να φροντίσει τα άλλα» του αδέλφια, δύο αγοράκια ηλικίας 7 και 10 ετών, διευκρίνισε ο ίδιος.

Όμως, τα δύο μικρότερα παιδάκια «φαίνεται να υποφέρουν από υποσιτισμό και έχουν σημάδια σωματικών τραυμάτων». Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εξετάσεις και να λάβουν φροντίδα.

Η έρευνα, την οποία έχει αναλάβει η αστυνομία και η μονάδα παιδικής κακοποίησης, βρίσκεται σε εξέλιξη, επισήμανε ο Γκονζάλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 3937 νέα κρούσματα

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: Λουλούδια και μαύρη κορδέλα στην είσοδο (εικόνες)

Ρομά έκλεισαν την Κορίνθου - Πατρών για τον θάνατο του 20χρονου (εικόνες)