Φονική κακοκαιρία στην Ιταλία

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία στη Σικελία.

Οι σφοδρές καταιγίδες που πλήττουν για δεύτερη ημέρα τη Σικελία στη νότια Ιταλία είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν κατολισθήσεις, ενώ δρόμοι και χωράφια πλημμύρισαν.

Ένας 67χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός σε έναν οπωρώνα, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου εθέαθη για τελευταία φορά, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά και τη λάσπη, στα νοτιοδυτικά της Κατάνης. Η σύζυγός του αγνοείται ακόμη.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας Ilmeteo.it ανέφερε ότι τμήματα της Σικελίας και της Καλαβρίας πλήττονται από έναν σπάνιο για τη Μεσόγειο τυφώνα, τον αποκαλούμενο Medicane. Οι άνεμοι εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν αργότερα σήμερα, με ριπές που θα φτάνουν ακόμη και τα 120 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ομοσπονδία των αγροτών της Σικελίας σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι περισσότερα από 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν κοντά στην Κατάνη μέσα σε λίγες ώρες την Κυριακή, δηλαδή σχεδόν η μισή από την ετήσια ποσότητα βροχής στο νησί.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έχει σημάνει συναγερμό σήμερα για το βόρειο άκρο της Σικελίας και τη νότια Καλαβρία, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος για πρόκληση σημαντικών ζημιών στις περιοχές αυτές.

Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά σε πολλές πόλεις και χωριά, δεκάδες πτήσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν προορισμό και τα δρομολόγια των φεριμπότ ματαιώθηκαν.

