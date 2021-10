Πολιτική

Πρωτόπαπας: η Φώφη Γεννηματά ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για όλους

Ο στενός συνεργάτης της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, μίλησε βουρκωμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου για την Φώφη που έζησε ως άνθρωπο και ως πολιτικό.

Εμφανώς συγκινημένος, ο επί σειρά ετών στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, Χρήστος Πρωτόπαπας, μίλησε στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ που τόσο πρόσφατα έφυγε από την ζωή.

«Πάθαμε σοκ, περιμέναμε θα φύγει σε λίγες μέρες, για να δούμε ποιες θεραπείες θα ακολουθήσει», είπε, λέγοντας ότι προ ημερών μίλησε μαζί της στο τηλέφωνο, όπως είπε ότι έκανε μόλις το πρωί της Κυριακής και ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Μιλώντας για την σχέση τους και την Φώφη Γεννηματά που εκείνος γνώρισε, ο Χρήστος Πρωτόπαπας είπε πως «ήταν πρώτα άνθρωπος, πρώτα άνθρωπος και μετά πολιτικός, ήταν αυτή που μας έδινε δύναμη, μας έλεγε “προχωράμε, μην κοιτάτε τι λένε οι δημοσκοπήσεις, προχωράμε, πάμε καλύτερα” και έτσι ήταν και θα πηγαίναμε καλύτερα και τώρα».

Όπως είπε ο Χρήστος Πρωτόπαπας, η Φώφη Γεννηματά «ήταν δυνατή και επιτυχημένη ως αρχηγός του ΚΙΝΑΛ», το οποίο όπως είπε «παρέλαβε στα όρια της κατάρρευσης».

«Το κυριότερο ήταν ότι ήταν άνθρωπος που νοιαζόταν για τον κόσμο, όταν ταλαιπωρείται ένας ΑΜΕΑ, όταν ταλαιπωρείται κόσμος στις ουρές. Νοιαζόταν και για τα μεγάλα, αλλά νοιαζόταν και για αυτά. Αυτό την χαρακτήριζε, το ύφος, η καθαρότητα», κατέληξε ο κ. Πρωτόπαπας.





