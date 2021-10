Κόσμος

Βαρθολομαίος: Εξιτήριο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο των ΗΠΑ πήρε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο των ΗΠΑ, στο οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Παναγιώτατος πνευματικός μας πατέρας εξήλθε του νοσοκομείου. Είναι καλά στην υγεία του και θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψής του», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναμένεται να συνεχίσει σήμερα κανονικά το πρόγραμμά του, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και συναντήσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο Παναγιώτατος πνευματικός μας πατέρας εξήλθε του νοσοκομείου. Είναι καλά στην υγεία του και θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα της επίσημης επίσκεψής του.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “έκρηξη” θανάτων και 3937 νέα κρούσματα

Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: Λουλούδια και μαύρη κορδέλα στην είσοδο (εικόνες)

“Game Of Chefs” - Kitchen Battles με... παιδικά μενού (εικόνες)