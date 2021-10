Κοινωνία

1555: Νέες υπηρεσίες προστίθενται στον τετραψήφιο αριθμό

Ποιες υπηρεσίες προστίθενται στον τετραψήφιο αριθμό 1555 του Υπουργείου Εργασίας.

Νέες υπηρεσίες προστέθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή 1555, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών κατά την επικοινωνία και τις συναλλαγές τους με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, μετά τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ, προστέθηκαν στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο και οι υπόλοιποι φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου, δηλαδή:

Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)

ΕΡΓΑΝΗ

Θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης

Εργασιακά θέματα και προγράμματα απασχόλησης/κατάρτισης

Θέματα ισότητας και δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής

Γραμμή για τη βία κατά των γυναικών

Ειδικά, όσον αφορά στα θέματα του ΣΕΠΕ, επισημαίνεται ότι οι καταγγελίες περί μη τήρησης της εργασιακής νομοθεσίας δεν θα τυγχάνουν χειρισμού από το front office του 1555, αλλά θα προωθούνται αμέσως στους Επιθεωρητές Εργασίας, που θα τις εξετάζουν και θα τις διαχειρίζονται.

Επίσης, όσον αφορά στη Γραμμή για τη βία κατά των γυναικών (15900) θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω του 1555. Το 1555, όμως, θα διαβιβάζει αμέσως την κλήση στους ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται ούτως ή άλλως με τα θέματα αυτά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι νέες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν δοκιμαστικά για μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα και, στη συνέχεια, το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Υπενθυμίζεται ότι το 1555 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Οι πολίτες μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση και με ελάχιστο χρόνο αναμονής, για να ζητήσουν πληροφορίες, να υποβάλουν αιτήματα και να ενημερωθούν για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

