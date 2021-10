Life

“Το Πρωινό” - Δήμητρα Λιάνη: ο Γιώργος Παπανδρέου “μου πήρε” την μισή σύνταξη

Μιλάει ανοιχτά για την οικονομική της κατάσταση και τα σπίτια. Τι λέει για τον Ανδρέα Παπανδρέου, την υποψηφιότητα του Γιώργου για το ΚΙΝΑΛ και την εξώγαμη κόρη του πρώην Πρωθυπουργού.

«Το κλίμα και η αίσθηση που έχω είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν αντιπροσωπεύει τίποτα στην κοινωνίỨ, είπε η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι κατά την εκτίμηση της, «νέος Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα βγει ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί έχει και λαγούς εκεί που θα αποσύρουν την υποψηφιότητα τους».

Όπως είπε για τον Γιώργο Παπανδρέου και την κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, «όταν ένα σαμπουάν δεν σου κάνει καλό για την πιτυρίδα, το αλλάζεις, δεν ξαναβάζεις το ίδιο».

Για τις σχέσεις του Ανδρέα με τον Γιώργο Παπανδρέου, η Δήμητρα Λιάνη είπε ότι «είχε έρθει ένα χαρτί στον Ανδρέα ότι το αμερικανικό πεντάγωνο απαιτούσε στην κυβέρνηση Σημίτη να γίνει υπουργός εξωτερικών ο Γιώργος Παπανδρέου», συμπληρώνοντας πως «ο Ανδρέας ήξερε ποιος είναι ο Γιώργος, είχε έρθει σε προστριβές μαζί του, ήξερε που πάει το πράγμα, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι είχε προχωρήσει τόσο πολύ το πράγμα».

«Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε τον Γιώργο Παπανδρέου για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, το έχει πει σε συνέντευξη του ο Ανδρέας ότι ο θα ήταν καταστροφή μια εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ».

Είπε ακόμη ότι «ο αρχηγός ενός κόμματος πρέπει να βγαίνει μέσα από ένα συνέδριο. Είναι στημένο το πράγμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου διέλυσε το ΠΑΣΟΚ, το χρέωσε πάρα πολλά χρήματα, γι΄ αυτό και άλλαξε όνομα, μετά έκανε και ένα μικρό κόμμα»

Μιλώντας ανοιχτά για την οικονομική κατάσταση της, η Δήμητρα Λιάνη – Παπανδρέου είπε «δεν είμαι καλά οικονομικά. Επειδή χρωστάω και στην Εφορία και μου κρατούν χρήματα, παίρνω 870 ευρώ τον μήνα από την σύνταξη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το ένα σπίτι μου πάει προς πλειστηριασμό γιατί είναι μεγάλα τα χρέη, ενώ από το άλλο σπίτι, το ενοίκιο πηγαίνει στην Εφορία».

Σημείωσε ότι «η Αμαλία Νίμπλουμ (σημ: η εξώγαμη κόρη του Ανδρέα), την οποία έφερε ο Γιώργος Παπανδρέου στο μνημόσυνο, στα «σαράντα» του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως είχε γίνει και με τον Μιτεράν, παίρνει την μισή σύνταξη του Ανδρέα Παπανδρέου».

Όπως είπε, «όλα αυτά οφείλονται όχι στην κακή μου μοίρα ή σε ότι άλλο, αλλά σε ένα σχέδιο εξόντωσης. Μου την έπεσαν «άγρια» μετά τον θάνατο του Ανδρέα. Υπάρχουν φίλοι που με στηρίζουν. Από όλα αυτά βγαίνω πιο δυνατή».

