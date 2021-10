NBA - Μάικλ Τζόρνταν: Παπούτσια του πουλήθηκαν σε τιμή ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Χρυσά» πουλήθηκαν αθλητικά παπούτσια του θρυλικού μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ.

Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που φορούσε ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν, στις αρχές της καριέρας του, πουλήθηκε για περίπου 1.5 εκατομμύριο δολάρια, χθες Κυριακή (24.10), σημειώνοντας τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία για παπούτσια που έχουν φορεθεί σε αγώνες, όπως ανέφερε ο οίκος Sotheby's.

«Το πιο πολύτιμο αθλητικό παπούτσι που έχει δημοπρατηθεί ποτέ, το Nike Air Ships του 1984 που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, μόλις πουλήθηκε για 1.472.000 δολάρια στο Λας Βέγκας», ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών στο Twitter.

Τα αθλητικά παπούτσια φορέθηκαν από τον θρύλο του αμερικανικού μπάσκετ στο 5ο παιχνίδι της πρώτης σεζόν του με τους Σικάγο Μπουλς.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML