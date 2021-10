Πολιτική

Μητσοτάκης: πάνω από 25 δις για την πράσινη μετάβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός στη Συνάντηση Κορυφής πρωτοβουλίας Middle East Green Initiative στο Ριάντ. Η πράσινη ενέργεια και η μείωση των ρύπων.

«Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, έχουμε κι εμείς δεσμευτεί στο στόχο να καταστήσουμε την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Στόχος μας, από κοινού με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, είναι να μειώσουμε τα αέρια θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Προκειμένου να πετύχουμε αυτό τον φιλόδοξο στόχο, αναλαμβάνουμε μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες. Η πιο σημαντική από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η διασφάλιση ότι θα σταματήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, το αργότερο έως το 2028» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στη σύνοδο κορυφής της πρωτοβουλίας Middle East Green Initiative στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

«Καταβάλλουμε, επίσης, σημαντική προσπάθεια για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελπίζουμε ότι θα είμαστε μία από τις πρώτες μεσογειακές χώρες που θα εισαγάγουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη χώρα μας. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε το σχετικό νομοθετικό κείμενο έτοιμο για δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων εβδομάδων. Στόχος μας είναι να έχουμε 2 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, ως μέρος του μείγματος παραγωγής της ηλεκτρικής μας ενέργειας μέχρι το 2030. Συνολικά, στοχεύουμε να κινητοποιήσουμε πάνω από 25 δισ. ευρώ σε επενδύσεις στην προσπάθειά μας να πετύχουμε τον στόχο της πράσινης μετάβασης» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι λαμβάνουμε σημαντική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη αυτού του στόχου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Συνολικά θα διατεθούν στην Ελλάδα 32 δισ. ευρώ τα επόμενα επτά χρόνια και ένα σημαντικό μέρος από αυτά τα κεφάλαια θα διατεθεί για πράσινες επενδύσεις. Δίνω ιδιαίτερη έμφαση, στη θέση της Ελλάδας ως σημείου εισόδου της καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά» είπε.

Επίσης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρόσφατα ολοκλήρωσε μια σημαντική διαπραγμάτευση με την Αίγυπτο που αφορά την κατασκευή ενός ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης που θα επιτρέψει την είσοδο πολύ φθηνής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά, ενέργεια που θα παράγεται από τον ήλιο. «Ταυτόχρονα, φυσικά, μπορούμε να αποτελέσουμε το φυσικό σημείο εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και για το υδρογόνο. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον για εξαγωγή υδρογόνου στην Ευρώπη, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα καλωσορίσει αυτές τις εξαγωγές υδρογόνου και στη συνέχεια θα διασφαλίσει ότι θα μεταφερθούν στην ευρωπαϊκή αγορά» συμπλήρωσε.

Επιπλέον σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι η κορυφαία δύναμη στον τομέα της Ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Ελέγχουμε το 50% του εμπορικού στόλου στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνω και τους εφοπλιστές μας να βρεθούν στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της Ναυτιλίας» είπε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη πρόκληση, η οποία θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις και σημαντική καινοτομία.

«Όπως γνωρίζετε, είμαστε επίσης μια νησιωτική χώρα και πιστεύω ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε τι σημαίνει να έχουμε νησιά που καθίστανται κλιματικά ουδέτερα, ακόμη και πριν από την ηπειρωτική χώρα. Και βρισκόμαστε στη διαδικασία της συνεργασίας με διάφορους ιδιωτικούς αλλά και δημόσιους φορείς για τη δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων που θα οδηγήσουν, ειδικά τα μικρότερα νησιά μας, προς την κλιματική ουδετερότητα» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τις χώρες που μας συνέδραμαν το καλοκαίρι που η Ελλάδα επλήγη από της πυρκαγιές και ανέφερε «αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ελπίζουμε πως θα ανοίξουμε το δρόμο, μεταξύ των Μεσογειακών Χωρών, στην ανάπτυξη νέων τεχνικών για την καταπολέμηση των πυρκαγιών. Πρόκειται δυστυχώς για ένα πρόβλημα που ήρθε για να μείνει».

Τέλος τόνισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή είναι το λίκνο του πολιτισμού και πρέπει να καταβάλουμε, όπως είπε, μεγαλύτερη προσπάθεια και να αφιερώσουμε περισσότερη ενέργεια στη μελέτη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

«Έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι όσα μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές θα παραμείνουν άθικτα. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σκεφτούμε δημιουργικά για το πώς θα προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» κατέληξε ο πρωθυπουργός.