Αθλητικά

O ΠΑΟΚ “λύγισε” την Γαλατασαράι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με δυνατή επίθεση και με τον Λοβ σε κέφια, ο “δικέφαλος” υπέταξε την τουρκική ομάδα στο πλαίσιο του.Basketball Champions League.

Στο δρόμο που «χάραξε» μια εβδομάδα νωρίτερα, ανοίγοντας.... λογαριασμό σε νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στον Ηρακλή (μετά από 4 συνεχείς ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη), βάδισε την Δευτέρα ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» υπέταξε, στο PAOK Sports Arena, για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League την Γαλατασαράι, με 81-74 και κατέκτησε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ είχε επιθετικό πλουραλισμό, εξαιρετική- στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης- άμυνα, ομαδικό πνεύμα (20 ασίστ) και καταλυτική στο φινάλε την παρουσία του Ζερμέιν Λοβ (14π. , 1 ασ., 1 κλ.). Ξεχώρισαν, επίσης, οι Μάλκομ Γκρίφιν (13π. , 5 ασ., 2κλ.), Μάρβιν Τζόουνς (12π., 11 ριμπ.), Τζος Κάρτερ (9π., με 3/6 τρίποντα).

Για τους αήττητους, μέχρι απόψε στον 5ο όμιλο, Τούρκους πάλεψαν περισσότερο οι Ντεβόν Πάρσελ (21π., 7 ριμπ.), Κέρι Μπλάκσιρ (18π., 7 ριμπ).

Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-36, 55-53, 81-74

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασιστικά στο ματς (5-1), με τον Μπλάκσιρ να βρίσκει το... χέρι του από τα 6.75 και όχι μόνο, η Γαλατασαράι έτρεξε σερί 18-0 και βρέθηκε με «αέρα» 14 πόντων στο 6’ (5-19). Διαφορά που συντήρησε γύρω από το ίδιο επίπεδο μέχρι το 12’ (16-26), όταν με επιμέρους 17-8, αποδίδοντας εξαιρετικά αμυντικά, ο «Δικέφαλος» πλησίασε στο μισό καλάθι στο 19’ (33-34).

Το σκηνικό έγινε ιδανικότερο στο μισό της τρίτης περιόδου, όταν μετά το 39-39 , ο ΠΑΟΚ με επιμέρους 9-2 προηγήθηκε με +7 στο 25’ (48-41). Οι Τούρκοι ισοφάρισαν εκ νέου στο 27’ (48-48), με τους «ασπρόμαυρους» να ανακτούν να ηνία (55-50), διαφορά που στο 36’, με εκτελεστές, κυρίως, τους Κάρτερ , Λοβ, Τολιόπουλο πήγε στο +7 (69-62).

Μια λάθος πάσα του Γκρίφιν σε επίθεση του ΠΑΟΚ και δύο τρίποντα, ελάχιστα αργότερα, από τους Τριμπλ, Πάρσελ, η Γαλατασαράι πλησίασε στο μισό καλάθι (73-72), την... όρεξη, όμως, των Τούρκων έκοψε ο Λοβ. Με διαδοχικές «βόμβες» από τα 6.75 ο Αμερικανός γκαρντ έστειλε τον ΠΑΟΚ ξανά στο +7 (79-72) , με 41’’ να απομένουν για το φινάλε και «καθάρισε», ουσιαστικά, το ματς για τους Θεσσαλονίκη.

Διαιτητές: Κιούλιν (Ρουμανία), Κρέγιτς (Σλοβενία), Μαρκές (Πορτογαλία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ ( Αρης Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 3 (1), Λοβ 14 (3, Γκρίφιν 13 (1), Μ. Καμπερίδης 1, ΝτιΛέο 8 (2), Γ. Καμπερίδης 3 (1), Κάρτερ 9 (3), Τζόουνς 12, Τολιόπουλος 6 (2), Γιάνκοβιτς 8 (2), Ογκμπέιντε 4

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ ( Εκρέμ Μεμνούν): Μποστ 11 (2), Τριμπλ 8 (2), Καμπατσά 5, Ονσέλ, Αράρ 6, Κους, Μπλάκσιρ 18 (3), Πάρσελ 21 (1), Κράβις 5.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλλήνη: έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

ΗΠΑ: νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι την Τρίτη