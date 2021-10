Κοινωνία

Παλλήνη: έκρηξη σε ΑΤΜ (εικόνες)

Αναστάτωση την νύχτα στην γειτονιά, από την προσπάθεια κακοποιών να αρπάξουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Πανικός και τρόμος τη νύχτα στην Παλλήνη, όπου άγνωστοι δράστες, όπως μετέδωσε ο Λάζος Μαντικός στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", προκάλεσαν έκρηξη σε ΑΤΜ, που βρίσκεται σε υποκατάστημα τράπεζας.

Οι περίοικοι, γύρω στις τρεις τη νύχτα, πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, λόγω του εκκωφαντικού θορύβου της έκρηξης.

Το ΑΤΜ, βρίσκεται επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 120, στην Παλλήνη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προσπάθεια των δραστών να αρπάξουν τα χρήματα από το ΑΤΜ ήταν ανεπιτυχής.





